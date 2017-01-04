04.01.2017 15:00 Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, geçtiğimiz hafta etkili olan ve bölgedeki son 56 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, geçtiğimiz hafta etkili olan ve bölgedeki son 56 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Akşehir Belediyesi ekipleri, kar temizliği çalışmaları kapsamında kaldırımlardaki, cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek biriken karları da kamyonlara yükleyip Akşehir Çayı'na döküyor. Son 56 yılın en yoğun kar yağışını yaşayan ilçede, Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri birimlerinin desteğiyle kar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar temizliği çalışmaları kapsamında soğuk havada çalışan işçilere duyarlı bir vatandaşta çay ikramında bulundu. Osman Nihat Yılmaz isimli vatandaş evinin önüne masa koyarak kurduğu çay setiyle soğuk havada çalışan işçilerin bir nebze olsun ısınmasını sağladı.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, yapılan kar temizliği çalışmalarını denetlerken duyarlı vatandaş Osman Nihat Yılmaz'ın çay ikramını görerek kendisine teşekkür etti. Başkan Akkaya, "Akşehir'imizde son 56 yıldır yağan en yoğun kar yağışının ardından tüm ekiplerimiz ile kar temizliği çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çok soğuk havada çalışan işçilerimize zaman zaman esnaflarımız ve mahalle sakinleri tarafından sıcak içecek ikramı yapılıyor. Bu değerli hemşehrilerimizden biri olan Osman Nihat Yılmaz'a bu duyarlı davranışı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

