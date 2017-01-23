Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara, Zonguldak, Balıkesir ve Muğla'da, FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Marmaris İlçesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Ankara, Zonguldak, Balıkesir ve Muğla'da, FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Marmaris İlçesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak, Ankara, Balıkesir ve Muğla'da TEM Büro ekipleri, FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenen astsubay S.M (31) Zonguldak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonlar kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen astsubay rütbesindeki Y.B (40) ile D.A(27) ise belirlenen adreslerde bulunamazken yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Muğla-Marmaris'te İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin FETÖ/PDY örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde Aksaz Deniz üs komutanlığında görevli astsubay A.İ,S.E,O.G,S.A,B.Y,G.Ç,N.K,R.Ü. ve uzman çavuş M.Ö,Ş.M ifade için getirildikleri emniyetten savcı talimatı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta gözaltına alındıktan sonra Marmaris'e getirilen astsubay S.M emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Vural Efecik / İHA)