02.01.2017 17:29 Aksaray ürünleri patent ve marka tescili yapılıyor

Aksaray'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Aksaray'a ait ürünlerde patent ve marka tescil çalışmaları gerçekleştirilecek. Aksaray'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Aksaray'a ait ürünlerde patent ve marka tescil çalışmaları gerçekleştirilecek.



Aksaray'ın tanıtımı çalışmaları çerçevesinde ürünlerinde patent ve marka tescili çalışmalarının başlanıldığını belirten Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili Mustafa Doğan, bu çalışmanın yaklaşık ili yıldır devam ettiğini söyledi. Yedi ürünle Türk Patent Enstitüsüne müracaat edildiğini söyleyen Doğan, "Aksaray'a ait yedi ürünle ilgili Türk Patent Enstitüsüne müracaat ettik. Bunlardan beşinin patent ve marka tescili yapıldı. İki tanesi ile ilgili de resmi onay süreci bekliyor. İlk olarak 2012 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Aksaray'da coğrafi işaretleme çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların neticesinde ilimizle aidiyeti olan ürün ve değerlerin fizibilite çalışmalar yapıldı. Burada öne çıkan unsurlarla ilgili de Türk Patent Enstitüsüne müracaat edildi. Marka tescil, patent ve coğrafi işaretleme çalışmalarının uzun soluklu bir süreç oldu. İlimize ait yedi ürünün tescillenmiş olmasının şehrimizin tanıtımı çalışmalarına olumlu katkılar sağlayacak" dedi.



Üzerinde patent ve marka tescil çalışması yapılan ürünler hakkında bilgiler veren Doğan, "Aksaray'ın Meşhur İnceelek Tatlısı, Tulum Kebabı, Aksaray Bulaması (Köpük Helva), Pezikpare (Pancar Tatlısı), Hasandağı Testi Kebabı, Taşpınar Halısı ve Aksaray Malaklısıdır. 11 bin yıllık tarihi geçmişi ile Anadolu'nun en eski medeniyet merkezlerinden biri olan Aksaray'ın pek çok ürün ve değeri var. Bu değerlerin bilinmesi ve ilimizin tanıtımı çalışmalarında kullanılması önemli bir husustur. Aksaray'ın bulunduğu coğrafya içerisinde tarihi ve kültürel değerleriyle daha fazla öne çıkması gerekiyor. Bu uğurda ortaya konulacak çaba ve gayretlerin daha da artırılması gerekiyor" diye konuştu.

