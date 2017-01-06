06.01.2017 11:02 Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 3 Afgan tutuklandı

Aksaray'da üç gün önce yapılan operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 13 Afganistan uyruklu şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray'da üç gün önce yapılan operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 13 Afganistan uyruklu şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, üç gün önce gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 13 Afganistan uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan aramalarda 70 gram eroin, 35 gram metamfetamin ve 40 gram Afyon sakızı ele geçirilmişti. Operasyonun ardından Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün Aksaray Adliyesine sevk edilmişti. Geç saatlere kadar süren mahkeme sonucu 13 şüpheliden Abdulsabour Ahmad Yar, Rozi Toktabar ve Abdol Shokour Ahmad Yar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

