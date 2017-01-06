06.01.2017 14:03 Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hastane başhekim yardımcısı ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hastane başhekim yardımcısı ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) memuru olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı çıkan Aksaray Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı R.D. ile RTÜK'de memur olarak görev yapan ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından ihraç edilen Y.U.'nun adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen şüpheliler, yapılan kontrollerin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

