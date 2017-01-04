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Aksaray'da çiftçilere sigorta eğitimi
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Aksaray'da çiftçilere sigorta eğitimi

Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak yaptığı konuşmada, TARSİM'in önemine dikkat çekerek, "TARSİM üreticilerimiz için çok önemli. Yaz kış demeden tarlalarımıza her türlü mahsulü ekip biçiyoruz. Yarın ne olacağını, nasıl bir doğal afetle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Geçtiğimiz yıllarda da birçok doğal afet yaşadık ve bazı çiftçilerimiz sigorta yaptırmadıkları için zararını karşılayamadı. Bu nedenle TARSİM'i önemsemeliyiz" dedi.

TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, TARSİM de birçok yenilikler olduğunu belirterek, "2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği, bu uygulamalardan birinin de üreticilerin merakla beklediği ilçe bazlı kuraklık verim sigortası olacak. Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Başka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların kıymetli destekleri ile hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerimiz buğday ürününü kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabiliyor. Kuraklık sigortasında buğdayda dene, tohumluk ve sap unsuru teminat kapsamında olup, poliçe priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor ve aynı zamanda çeşitli indirim imkanları da sunuluyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise, "Üreticilerimiz çiftçi kayıt sistemine kayıt olduktan sonra, kayıtlarının güncellenmesinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilecekler. Tarım sigortasının biran önce yaptırılması gerek" dedi.
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