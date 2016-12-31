31.12.2016 13:35 Aksaray'da çatısı kar ağırlığına dayanamayan 2 mandıra çöktü

Aksaray'da çatıda biriken karın ağırlığına dayanamayan iki mandıra çöktü. 20 inek telef olurken, 4 inek yaralı olarak kurtarıldı. Aksaray'da çatıda biriken karın ağırlığına dayanamayan iki mandıra çöktü. 20 inek telef olurken, 4 inek yaralı olarak kurtarıldı.



Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Kutlu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kutlu Köyü'nde kar kalınlığı 60 santime ulaştı. Süleyman Sarıkeçili (38) ve Osman Gökçe'ye (30) ait mandıralar, çatısında biriken yoğun kar nedeniyle çöktü. Olayın ardından mandıra sahipleri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri göçük altında kurtarma çalışması başlatırken, olayda 20 inek telef oldu, 4 inek de yaralı olarak kurtarılabildi. Kepçelerle göçüğe müdahale eden AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarma çalışmasını tamamlarken, yaralı olarak kurtarılan inekler olay yerinde kesildi.



Mandırası çöken Süleyman Sarıkeçili (38), "Benim 10 hayvanım telef oldu. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Yaralı hayvanlarımız var. Zararımız çok büyük. Devletten yardım istiyoruz. Yaklaşık 3-4 gündür kar yağıyordu. Yoğun kar yağışı nedeniyle mandıra çöktü" dedi.

