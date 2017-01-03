03.01.2017 13:23 Aksaray'da Afganlılara uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Aksaray'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 Afganistan uyruklu şüpheli çeşitli uyuşturucu maddeleriyle birlikte yakalandı. Aksaray'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 Afganistan uyruklu şüpheli çeşitli uyuşturucu maddeleriyle birlikte yakalandı.



Operasyon, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde iki ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 13 Afganistan uyruklu şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler üzerinde 3 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan ekipler, yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 13 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda kanepe ve çekyat içlerine zulalanmış 70 gram eroin, 35 gram Metamfetamin ve 40 gram da Afyon Sakızı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli Aksaray Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

