Aksaray'da 4 'torbacı' gözaltına alındı

Aksaray'da polis ekiplerinin düzenlediği, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da polis ekiplerinin düzenlediği, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 ayrı şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir hafta boyunca yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda Halil T. (32), Hasan E. (37), İsmail Ö. (33) ve Afgan uyruklu Sabıh Nazar C. (42) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin, 42 gram eroin, 180 gram afyon sakızı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli halen aranıyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette alınan ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, soruşturma sürüyor.

(Yasin Can/İHA)