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Aksaray'da 2 bin 654 üreticiye 384 bin 600 TL destek başvurusu
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Aksaray'da 2 bin 654 üreticiye 384 bin 600 TL destek başvurusu

Aksaray'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin kazanç sağlaması için birçok çalışma yapan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2017 yılı için 2 bin 654 üreticiye 384 bin 600 TL destek başvurusunda bulundu.

Aksaray'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin kazanç sağlaması için birçok çalışma yapan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2017 yılı için 2 bin 654 üreticiye 384 bin 600 TL destek başvurusunda bulundu.

Birlik Başkanı Mahmut Aktürk, üyelerinden aldığı talepler üzerine harekete geçerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne destekleme başvurusunda bulundu. Başvuru evraklarını İl Müdürü Bestami Zabun'a veren Birlik Başkanı Mahmut Aktürk, tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray'da amaçlarının tarım ve hayvancılığı daha iyi seviyelere taşıyarak geliştirmek olduğunu kaydetti.

Başkan Aktürk, "Bir yılın meyvesini almak için buradayız bugün. 2016 yılının anaç koyun keçi destekleme müracaatı yapmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Bestami Zabun'u ziyaret ettik. Yaklaşık 2 bin 654 üyemize 384 bin 600 hayvana yaklaşık 10 milyon lira destekleme müracaatı yapmış olacağız. Tabi bakanlığımız 2006-2007 yılından itibaren küçükbaş hayvancılığı da küpeleme güncelleme kayıt altına aldı ve destekleme programa tabi tuttu. Sadece anaç koyun keçi desteği değil, kop projesinden ağıl mandıra yapım desteklerimiz var. Yine koç desteğimiz var. Halk elinde ıslah proje desteklemelerimiz var. Anaç koyun keçi desteklemelerimiz var. Çiğ süt desteğimiz var. Yani küçükbaş hayvancılıkta her alanda hükümetimiz çok ciddi desteklemeler veriyor. Bugüne kadar sadece Aksaray'ımızda damızlık koyun ve keçi yetiştiriciler birliği üzerinden 41 milyonun bu yılı saymazsak 41 milyon. Bu yılın desteklemesi 51 milyon civarında bir destekleme almış olacağız. Yani 51 trilyon çok önemli, ciddi bir rakam. Sadece bizim üyelerimize ödendi ve geri dönüşümü olmayan hibe desteklemeleridir. Hükümetimize, bakanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bundan önceki hükümetler döneminde herhangi bir destekleme sistemi olmadığı için küçükbaş hayvancılık çok ciddi anlamda geride kaldı. Büyükbaşa göre çok geride kaldı. Tabi daha fazla destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hayvan başına en az desteklemelerin 50 TL civarında olmasını bekliyoruz. Tabi tarım bütçesi noktasında hükümetimiz çok ciddi çalışmalar yaptı. İyileştirme her yıl % 10-15 civarında % 20 civarında iyileştirmeler yapılıyor ama desteklemeleri küçükbaş hayvancılık noktasında eksik olduğunu düşünüyoruz. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, verimliliği ve üretimi artırmak, kaliteli ve sağlıklı gıda üretmek hedefindeyiz. Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için küçükbaş hayvancılığı daha etkin şekilde kullanılmasına inanıyoruz. Ülkemizin büyükbaş hayvancılık noktasında ciddi anlamda ithalat var. Besi danası ithalatı var, süt sığırı ithalatı var. Bundan önce et ithalatları da oldu. Biz ithalatın tarım ve hayvancılık noktasında her ithalata karşıyız. Ülkemizdeki dinamitleri çalıştırarak, kendi öz varlıklarımızı geliştirerek, çoğaltarak daha çok destekleyerek daha çok üreterek bu işin daha faydalı olacağına düşünüyoruz. Hem Milli ekonomiye hem ülke ekonomisine hem üreticilerimizin kendi ekonomilerine çok ciddi desteği sağlayacağına inanıyoruz. Karkas ağılının artırılması, süt veriminin artırılması, kalitenin artırılması bilimsel metotlarla modern tesislerle hayvancılığın yapılması ve bu işten para kazanan bu işten yetinen ve bu işi yapan insanların daha iyi şartlarda yaşamasının temini için bunların gerekli olduğuna inanıyoruz. Bugün il müdürümüze sizlerin huzurunda dosyayı teslim edeceğiz. En kısa zamanda ilimizin hak etmiş olduğu 10 Milyon TL'yi de kısa zaman içerisinde ödemesinin, gerekli kontrol yaptıktan sonra bir takvim var bu takvime uyarak 10 Milyonumuzu en kısa zamanda ödemesini talep ediyor teşekkür ediyoruz. 2 bin 654 tane üreticimiz müracaat etti. Yaklaşık 384 bin 600 anaç hayvana, hayvan başı 25 TL üzerinden yine üreticilerimizin kendi hesabına aktarılacak bu paralar. Eskiden birlikler üzerinden ödeniyordu. Geçen yılla birlikte bu yılda üreticimizin kendi ziraat bankasına kendi şahsi hesabına gönderilecek paralar. Üreticilerimiz de paraları aldıktan sonra birliklerin aidatlarını ödeyerek bu işin yürümesini temin edecekler" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise, "Sayın Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Mahmut Aktürk birliklerine üye olan küçükbaş hayvan üreticilerinin müracaatlarını alarak bizlere getirdi. Tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray ilimizin hem bitkisel üretimi, hem de hayvancılık üretiminin yaygınlaştırılması için, geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte el birliği halinde çalışıyoruz. İyi bir diyalogumuz ve ilişkilerimiz var. Tarım Platformu olarak Aksaray ilinin tarım ve hayvancılığının gelişmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Hayvancılık desteklemeleri ve bitkisel üretim desteklemeleri konusunda il müdürlüğü olarak bakanlığımıza gönderdiğimiz icmaller zamanında ve süresi içinde bakanlığımız tarafından çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Son 12 yıl içerisinde Aksaray'da 808 Milyon 958 TL il müdürlüğü olarak bakanlığın desteklemesini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktürk başvuru dilekçesini İl Müdürü Zabun'a teslim etti.
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