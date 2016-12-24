24.12.2016 14:39 Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşayan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine yiyecek bıraktı. Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşayan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine yiyecek bıraktı.



Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki park, bahçe ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.



Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için hayvanların en çok olduğu noktalarda belli periyotlarla bu uygulamayı sürdüreceklerini belirttiler. Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarını tedavi ve rehabilite ederken diğer yandan aç kalmamalarını da sağlıyor.

