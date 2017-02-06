06.02.2017 10:58 Akranları okul yolunda onlar yalın ayak yolda

Suriye'de süren iç savaş nedeniyle 2.8 milyon Suriyeli okula gidemezken Adana'ya sığınan çocuklarda yaşıtları okula giderken yalın ayak onları izliyor. Suriye'de süren iç savaş nedeniyle 2.8 milyon Suriyeli okula gidemezken Adana'ya sığınan çocuklarda yaşıtları okula giderken yalın ayak onları izliyor.

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaş en çok çocukları etkiledi. UNICEF rakamlarına göre savaş nedeniyle Suriyeli 2.8 milyon çocuk okula gidemiyor. Türkiye'de ise 1 milyon Suriyeli çocuk bulunuyor. Buna göre, Türkiye, dünyada en fazla çocuk mülteci barındıran ülke konumunda bulunuyor. Türkiye Suriyeli çocukların okula gitmesi için bir çok okul açıyor ancak rapora göre çocukların yüzde 40'ı hala okula gidemiyor. Bugün ise yarı tatil sona erdi. Çocuklar tekrar okula gitmeye başladı. Ancak savaştan kaçıp canını zor kurtarıp Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde çadırda yaşayan çocuklar bırakın okula gitmeyi ayaklarında ayakkabısı yok, sırtlarında montları yok. Suriyeli çocuklar yaşıtları okula giderken onları yalın ayak ya da ayağından daha büyük ayakkabı ile izliyor.

Havanın yağışlı olmasına rağmen bir çocuğun ayağında ayakkabı üzerinde ise kendinden büyük mont olması dikkat çekti. Başka bir Suriyeli çocuğun ise ayağında büyük ayakkabı olması sırtında ise mont olmaması dikkat çekti.

(Fatih Keçe/İHA)

