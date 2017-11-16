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Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: 'Hoca efendi de'
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Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: 'Hoca efendi de'

Bu kadarına da pes ! Terörist başı Fetullah Gülen'e 'hocaefendi' dedi, buna tepki gösteren İhlas Haber Ajansı muhabiriyle de tartışmaya girdi.

Bu kadarına da pes ! Terörist başı Fetullah Gülen'e 'hocaefendi' dedi, buna tepki gösteren İhlas Haber Ajansı muhabiriyle de tartışmaya girdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nin adı, tepkiler nedeniyle değiştirildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Gülen'e tepkiler mahallesinde arttı.
FETÖ'den en çok kendilerinin muzdarip olduğunu ifade eden vatandaşlar, terörist başı ile birlikte anılmak istemediklerini belirttiler.
Şehit Burak Karakoç Mahallesi sakinlerinden güvenlik korucusu Eşref Bakan, FETÖ'nün kendi köylerinden olmadığını sonradan gelip yerleştiğini ifade ederek, "Bu devlet bu bayrak bizim. Biz vatanımızı canımız pahasına her zaman savunuruz. Bütün terör örgütlerine lanet olsun. Bu köy 3 ailenin. FETÖ bu köylü değildir. İnsan öldüren hiç kimseyi biz kabul etmiyoruz. Müslümandan terörist olmaz" dedi.

FETÖ'NÜN AKRABASINDAN MUHABİRE TEPKİ: "FETÖ DEMEYECEKSİN HOCA EFENDİ DİYECEKSİN"
Öte yandan, Şehit Burak Karakoç Mahallesinde yaşayan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenilen Murat Gülen'in kamera karşısında FETÖ propagandası yapması dikkat çekti. İHA muhabirine FETÖ dediği için tepki gösteren ve "FETÖ demeyeceksin Hoca efendi diyeceksin" şeklinde bağıran şahıs, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulmadığını öne sürdü.

İŞTE O DİYALOGLAR
Muhabirle, FETÖ'nün akrabası Murat Gülen arasında yaşanan tartışma kameraya şöyle yansıdı:
"Muhabir: Ben FETÖ diyorum siz Hoca efendi diyeceksiniz diyorsun.
M.G: Hoca efendi, Hoca efendi.
Muhabir: Neyin hocalığını yapmış ki
M.G: Sen tanımıyorsun öyle diyorsun. Bayrağımızı sallandırıyor dünyada değil mi?
Muhabir: Yo öyle bir şey olmadı. Bu ülkeye en büyük zararı verdi.
M.G: Zarar vermedi. Dünyada bayraklarımızı sallandırdı. Bunu öğrenin öyle gelin buraya.
Muhabir: 15 Temmuz'da halk tankların önüne yatıp bunların karşısında durdu.
M.G: Hangi halk. Kim durdu. 2 tane tankla mı darbe oluyor. Yani siz bunu bilmiyor musunuz? Darbeyi ben görmüşüm. 80 askeri darbe.
Muhabir: Sizi hala daha almadılar mı?
M.G: Ne yapmışız ki alacaklar bizi
Muhabir: Siz hala FETÖ'yü savunuyorsunuz.
M.G: FETÖ deme Hoca efendi de.
Muhabir: Olur mu bir ülke adını koymuş FETÖ, siz diyorsunuz FETÖ deme.
M.G: Hoca efendi ne yapmış?
Muhabir: Bu örgütün elebaşı değil mi?
M.G: Örgüt değil kardeşim. Talebe yetiştiriyor, doktor yetiştiriyor, savcı, asker yetiştiriyor.
Muhabir: Yetiştirdikleri belli her kısma kripto. Ülkeyi bölmek için ne hale getirdiler.
M.G: Hani. Bölen adam böyle mi böler. Karıncayı bile incitmediler. Herkeste sevecek, ben de seveceğim, sen de seveceksin.
Muhabir: Biz sevmiyoruz. Niye seveceğiz vatan hainini. Biz vatan hainlerinin karşısında dururuz.
M.G: Hani delilin vatan haini olduğuna dair. Bankaya para yatırmışlar o mu suç. 2 tane tankla darbe mi olur. İnanmıyorum ben darbeye.
Muhabir: Sen inanma
M.G: Bak sen ne diyorsun. Sen diyorsun ki seni şimdiye kadar almadılar mı? Sevmemden mi alacaklar. Sevebilirim (FETÖ'yü kastediyor)
Muhabir: Sen terör örgütünün propagandasını yapıyorsun. Terör örgütünü övüyorsun. Bu da suçtur.
M.G: Onların bir karıncayı çiğnedikleri bile yoktur. Köprüde ölen adamlar kimdi. Bizim vatandaşımız. Kimin kurşunlarıyla öldü. Bunları incelediler mi.
Muhabir: Hepsi incelendi, inceleniyor. Yasa var hukuk var.
M.G: He he hani. Kimin kurşunuyla.
Muhabir: Senin hüsn-ü kuruntun. Halka kurşun sıkanlar vatan hainleri.
M.G: Öldürenler neredeler?
Muhabir: Çoğu cezaevinde, bir kısmı da yurt dışına kaçanlar. Hepsi alınacak inşallah.
M.G: Sonuç ne olacak
Muhabir: Sonuç bu ülkeye huzur gelecek.
M.G: Hani huzur".
(Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler/İHA)
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