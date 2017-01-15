15.01.2017 20:28 Akrabaların yol tartışması ölümle bitti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, traktörüyle yaşlı bir kadının odunlarını taşıyan evli ve iki çocuk babası Hüseyin Küçük (36), köye dönüş yolunda tartıştığı akrabası tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Aydın'ın Nazilli ilçesinde, traktörüyle yaşlı bir kadının odunlarını taşıyan evli ve iki çocuk babası Hüseyin Küçük (36), köye dönüş yolunda tartıştığı akrabası tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli'nin Kozdere Mahallesi girişinde bulunan patika yolda meydana geldi. İddiaya göre; akrabası Elveda Tarçın isimli yaşlı kadın, 36 yaşındaki Hüseyin Küçük'ten evine odun getirmesini istedi. Küçük, traktörüne bahçeden odunları yükledikten sonra patika yoldan traktörüyle köye dönerken, daha önce yol meselesinden dolayı tartıştığı ve psikolojik tedavi gören akrabası Mehmet U. ile karşılaştı. Yanında bulunan av tüfeğiyle akrabası Hüseyin Küçük'e 1 el ateş ettiği ileri sürülen U., kayıplara karıştı. İki çocuk babası Hüseyin Küçük olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan köylüler 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, jandarma ise cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



CİNAYET ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Mahalle sakinleri tarafından sevilen ve sakin biri olarak tarif edilen Hüseyin Küçük'ün kayınpederinin de daha önce cinayete kurban gittiği belirtildi. Hayatını kaybeden Küçük'ün, son günlerde psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bahçe komşusu olan akrabası Mehmet U. ile yol kavgası yaşadığı öğrenildi. Cinayet zanlısı olduğu öne sürülen akrabası U.'nun sabah evden çıkarken eşinden helallik istediği belirtildi. Jandarma ekiplerinin, Hüseyin Küçük'ün katil zanlısının yakalanması için Mobese ve iş yeri kameralarını incelemeye aldığı bildirildi. Ayrıca kayıplara karışan zanlının 1.70 boylarında, esmer tenli ve ayağında çizmesi olduğu polis telsizlerine yansırken, suç aleti olan silahın da yanında olduğu bilgisi paylaşıldı.

(Veysel Karahan / İHA)

