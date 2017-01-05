05.01.2017 14:02 AKOM WhatsApp ihbar hattı kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kış koşullarında olumsuzluklarda vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, kış koşullarında olumsuzluklarda vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatlarda da bulunabilecekler. Kış koşulları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarının dışında olan olumsuzluklar ile ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarının kriz merkezlerine iletilerek çözüm üretilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.

WhatsApp ihbar hattı kış koşulları bittikten sonra Beyaz Masa ekipleri tarafından 7 gün 24 saat takip edilerek İstanbul halkına hizmet verecek.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen (Sibirya kökenli) yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da Cuma günü, önce kuvvetli lodosla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların (20-50 kg/m) arası, akşam saatlerine kuvvetli kuzeyli rüzgârla birlikte sıcaklıklarda ani düşüşlerle (8 ila 15C birden), kuvvetli ve yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü kuvvetli yağmur nedeniyle su baskınları ve göllenmeler yaşanabilir. Kuvvetli ve yoğun kar yağışının Cuma akşam saatleri ile Pazar sabah saatleri arasında kuvvetli fırtına ile birlikte (30-90 km/s) tipi şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığının; İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerde 5-8cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 7-12cm, TEM'in kuzeyinde 10-30cm, Çatalca, Binkılıç vb. 40 cm ve üzeri aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırarak kuvvetli ve tam fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda tüm İBB ekipleri kritik noktalarda tedbirlerini alıyor.



