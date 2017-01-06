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AKOM'dan 'kar' uyarısı
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AKOM'dan 'kar' uyarısı

AKOM, İstanbulluları akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı uyardı. Vatandaşlar, kış koşullarında yaşanan sorunları AKOM'un Whatsapp hattına bildirerek kısa sürede çözebilecek.

AKOM, İstanbulluları akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı uyardı. Vatandaşlar, kış koşullarında yaşanan sorunları AKOM'un Whatsapp hattına bildirerek kısa sürede çözebilecek.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve akşamdan itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

Vatandaşlar kış koşullarında yaşanan sorunların hemen çözülebilmesi için 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattından AKOM ile iletişime geçebilecek.
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