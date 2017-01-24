AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisiz altına girecek.

Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

"TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANIN"

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi.

Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.