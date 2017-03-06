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Akman hakeme yüklendi
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Akman hakeme yüklendi

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, çok önemli bir 3 puan aldıklarını kaydetti. Igor Tudor'un tribüne gönderilmesi ile ilgili olarak ise Akman, 'Hakem göndermekle hata yaptı diye düşünüyorum' dedi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, çok önemli bir 3 puan aldıklarını kaydetti. Igor Tudor'un tribüne gönderilmesi ile ilgili olarak ise Akman, "Hakem göndermekle hata yaptı diye düşünüyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u uzatma dakikalarında Eren Derdiyok'un ayağından bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısına Igor Tudor'un tribüne gönderilmesi nedeniyle yardımcı antrenör Ayhan Akman katıldı.

"3 PUANLA EVİMİZE DÖNÜYORUZ"
Futbolcularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Akman, "Çok zor şartlarda buraya geldik. Son haftalarda kaybettiğimiz puanlarda ortadaydı. O yüzden bu maçın bizler için camiamız için futbolcularımızın kendine özgüvenleri için çok önemliydi. O yüzden çok önemli bir 3 puan aldık. 10 kişi kaldık. Bu da bir reaksiyon olarak oyuncuların maça verdiği önemi ortaya koyuyor. Güzel bir 3 puanla evimize dönüyoruz" diye konuştu.
Maçın ilk yarısında 2-0 öne geçen ve iyi oynamaya çalışan bir Galatasaray olduğunu aktaran Akman, "Yediğimiz hatalı bir gol oldu. Faul verilebilir miydi tartışabiliriz. Bruma'nın pozisyonunda 3-0'ı yakalasak maç farklı olabilirdi. Ama sonuçta 3 puan çok önemliydi" dedi.

"ÇANTAYA DOKUNDU, HAKEM HATALI"
Tudor'un neden tribüne gönderildiğinin sorulması üzerine Akman, "Basit bir hareketti. Sağlık çantasına ufak bir temasta bulundu. Böyle reaksiyonlar zaman zaman hocalardan gördüğümüz reaksiyonlar. Bence bu pozisyon rahatlıkla uyarıyla geçirilebilirdi. Ama hakemin tercihi böyle oldu. Bu tercihi doğru bulmuyorum. Hakeme karşı agresif bir tutum da değildi. Çok doğal hareketler. Hakem göndermekle hata yaptı diye düşünüyorum" cevabını verdi.
(İsa Akar-Sabri Çağlar/İHA)

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