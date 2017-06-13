AKM'nin güçlendirmesini üstlenen firma yetkilisinden açıklama

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının güçlendirmesini üstlenen inşaat firmasının yönetim kurulu başkanı Tayyar Akkurt, 'İzmir'de olan 6.2'lik deprem burada olursa bu bina yıkılır' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının güçlendirmesini üstlenen inşaat firmasının yönetim kurulu başkanı Tayyar Akkurt, "İzmir'de olan 6.2'lik deprem burada olursa bu bina yıkılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporculara verdiği iftar yemeğinde yıllardır kapalı bulunan AKM için "Projesi bitti, yıkıp yeniden çok güzel bir eseri İstanbul'a kazandıracağız" açıklamasını yapmıştı. Atatürk Kültür Merkezi'nin ikinci güçlendirme çalışmasını 2010 yılında üstlenen inşaat firmasının yönetim kurulu başkanı Tayyar Akkurt konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akkurt yaptığı açıklamada, "Binanın acilen yıkılıp tekrar yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Akkurt konuşmasının devamında "2010 senesinde biz ihaleyi aldığımızda binanın ahşaplarını sıvalarını söktük ve aldığımız projeye göre güçlendirmeyi yapmak üzere çalışmalara başladık. Binanın kaplamalarını söktüğümüzde ortaya çıkan betonarmenin durumu güçlenemez şekilde kötüydü" şeklinde konuştu.



"BİZİM İNŞAAT MÜHENDİSİMİZ 'BU ŞEKİLDE BU BİNAYI YAPAMAYIZ' DEDİ"

Atatürk Kültür Merkezi'nin 6 yıl önce de aynı durumda olduğunu ifade eden Akkurt, "Bu bina 6 yıl beklediği için ortaya çıkan bir durum değil. 2010 tarihinde fotoğrafları kayıtları var. Bu durum ortaya çıktığında bizim inşaat mühendisimiz bu şekilde bu binayı yapamayız dediler. Üniversiteye yazı yazdık. Uzmanlar geldiler. Bu binanın güçlendirilemeyeceğini onlar da kabul ettiler. Biz de bakanlığa bildirdik ve durduk. Dolayısıyla bu binanın zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yıkılıp yapılması gerektiğini açıkladı. Biz mühendis olarak o günden beri savunduğumuz şey bu binanın mühendislik olarak yıkılması gerektiğiydi" ifadelerini kullandı.



"İZMİR'DE OLAN 6.2'LİK DEPREM BURADA OLURSA BU BİNA YIKILIR"

Şu an bina içerisinde çalışmaların başlamadığını aktaran Akkurt sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece binaya sahip çıkıyoruz. Bina gerçekten tehlikeli durumda. Biz binayı diklemelerle güçlendirdik. Bina 6 yıldır o şekilde bekliyor. Şanslıyız ki bu güne kadar bir deprem olmadı. Dün İzmir'de olan 6.2'lik deprem burada olursa bu bina yıkılır. 2010'da aldığımız zamanda tehlikeliydi. O günden bu güne aksine güçlendirdik."



"BİNANIN ACİLEN YIKILIP TEKRAR YAPILMASI GEREKİYOR"

Bir daha binanın güçlendirilmesi için sorumluluk alamayacaklarını ifade eden Akkurt, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yan taraftaki Valiliğe ait arsa alındı. Arkada belediyeye ait arsa birleştirildi. Daha güzeli, daha büyüğü, daha fonksiyonu olanı olacak. Acilen yapılması gereken, çeliklerle biz bu binayı güçlendirdik. Öyle bıraktık. Binanın acilen yıkılıp tekrar yapılması gerekiyor. Başka bir çözümü gerçekten yok binanın. Bazı arkadaşlarımız bu bina güçlensin diyorlar. Her bina güçlenebilir ama fonksiyonunu yitiriyor. Bir kere yapılmış güçlendirilmiş. İkinci güçlendirmeyi biz aldık ama eski yapıların resimlerini gösterdim. Deniz kabuğu çıkıyor. Demirlerin hepsi paslanmış. Gerçekten kurtarılamaz. Müteahhittin sorumluluğu 20 yıldır. Biz bu işi güçlendirmeyiz. O sorumluluğu alamayız" dedi.

