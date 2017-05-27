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Akli dengesi bozuk şahıs polisi alarma geçirdi
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Akli dengesi bozuk şahıs polisi alarma geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir şahıs polisi alarma geçirdi. Çatıya çıkarak park halindeki araçlara kiremit atan ve çevreye küfürler savurdu.

İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir şahıs polisi alarma geçirdi. Çatıya çıkarak park halindeki araçlara kiremit atan ve çevreye küfürler savurdu.
Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi, 1914. Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 04.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir şahıs park halinde bulunan otomobillere kiremit fırlatarak bağırmaya başladı. Park halindeki araçların atılan kiremitler sonucunda zarar gördüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatıdaki şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak resmi ekiplerin çabaları sonuçsuz kalırken olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Müzakereler sürerken yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın olay yerine Özel Harekat polisleri de sevk edildi.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

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