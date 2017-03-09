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'Akkuyu projesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin...'
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'Akkuyu projesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Moskova ziyareti öncesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile ilgili Rusya'dan çok önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Moskova ziyareti öncesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile ilgili Rusya'dan çok önemli açıklamalar geldi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkan Yardımcısı Kirill Komarov Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi, Rusya ve Türkiye ilişkilerinin 100 yıllık geleceğini belirlediğini söyledi. Türkiye'nin bu anlaşma ile Rusya'ya çok değer verdiğini gösterdiğini aktaran Komarov, Rus tarafının projeye özel önem vererek bu beklentileri hayata geçirmekten gurur duyacağını kaydetti.
Türkiye'nin Mersin kent bölgesinde ilk nükleer santralinin inşa ve işletmesi alanında Rusya ve Türkiye hükumetler arası anlaşma Türkiye'de 2010 yılında imzalanmıştı. Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi, inşa et-al-işlet (BOO)modeli üzerine uygulanan dünyanın ilk nükleer enerji santrali projesi olma özelliği taşıyor.
(Tatiyana Şuvalova / İHA)

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