Akıncı Üssü'nün eski komutanından Adil Öksüz açıklaması

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan eski Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün 17-25 Aralık sonrası Akıncı Üssü'ne 12 kez gelip gelmediğini bilmediğini öne sürdü. Evrim, 'Böyle bir şey olmamıştır. Olsa da benim haberim olmamıştır' dedi.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan eski Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün 17-25 Aralık sonrası Akıncı Üssü'ne 12 kez gelip gelmediğini bilmediğini öne sürdü. Evrim, "Böyle bir şey olmamıştır. Olsa da benim haberim olmamıştır" dedi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davaya verilen öğle arasının ardından devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusu yapıldı.

Evrim'e, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün 17-25 Aralık'tan bu yana 12 kez Akıncı Üssü'ne gittiği iddiaları soruldu. Evrim, "İddianamede bildiğim kadarıyla Kazan ilçesine geldiği söyleniyor. Kazan ile bizim aramızda 20 kilometre var. Üsse kimlerin ne şekilde gireceği bellidir. Girseydi kayıtlara geçerdi. Böyle bir şey olmamıştır. Olsa da benim haberim olmamıştır" cevabını verdi.

(Abdullah Sarıca /İHA)