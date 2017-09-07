07.09.2017 21:22 Akıncı Üssü davasında 21. celse tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 21. celsesi, şehit ve gazilerin kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması talimatını veren pilot eski Kurmay Binbaşı Murat Bicil'in çapraz sorgusuyla devam etti. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 21. celsesi, şehit ve gazilerin kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması talimatını veren pilot eski Kurmay Binbaşı Murat Bicil'in çapraz sorgusuyla devam etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 21. celsesi görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki kısmında savunmasını tamamlayan, şehit ve gazilerin kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması talimatını veren pilot eski Kurmay Binbaşı Murat Bicil'in çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Bicil'e tam olarak görev tanımı sordu. "Harekat kısım amirliğinde harekat plan subayıyım" diyen Bicil, sniper pot yazışmalarına ilişkin de, "Kursiyerlerin uçma zamanı gelmişti, ama sniper potlar gelmemişti. 1 buçuk ay önce muharip hava komutanlığına yazı yazdım, ret cevabı geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı 141. filoya sık sık gelirdi. Bir gelişinde bu durum söylendi. O da mutlaka getirilsin, sözlü emir veriyorum dedi. Normalde yazı yazmam gerekirdi, ama sözlü talimat verdiği için yazmadım, sözlü istendi. Perşembe günü de bunun görüşmelerini yaptım" iddiasında bulundu.

Müşteki avukatlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili Hüseyin Aydın, MASAK kayıtlarına göre, Hakan Karakuş gibi kendisinin de aynı miktarda Mustafa Mete Kaygusuz'la para transferi olduğunu vurguladı. Bicil, bunun 2015 yılında Pakistan'da yapılan ortak tatbikat sonrasında ödenen harcırah olduğunu söyledi. Avukat Aydın, harcırahı kurumun yatırması gerekip gerekmediğini sorunca Bicil, "Hayır, kurum bir mutemet görevlendirir, o tüm filoya yatırır. Aksi halde herkesin tek tek uğraşması gerekir" ifadesinde bulundu.

Duruşma sanık Bicil'in çapraz sorgusuna yarın devam edilmek üzere sonlandırıldı.

(Yağmur Yıldız/İHA)

