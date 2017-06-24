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Akıncı Türkiye'nin kararlılığından memnun
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Akıncı Türkiye'nin kararlılığından memnun

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'de 28 Haziran'da başlayacak Kıbrıs Konferansı öncesinde, Türkiye'deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından KKTC 'ye döndü.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'de 28 Haziran'da başlayacak Kıbrıs Konferansı öncesinde, Türkiye'deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından KKTC 'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Ercan Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu karşıladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, iki gün süren Türkiye temaslarında dün Başbakan Binali Yıldırım, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akıncı, görüşmelerde Kıbrıs müzakerelerinin içinde bulunduğu son durumu, son durak olarak değerlendirdiklerini, İsviçre'deki Kıbrıs Konferansında yapılacak olan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'deki temaslarının çok yararlı ve verimli olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Kıbrıs sorununun çözüm odaklı bir şekilde bu konferansta artık bir sonuca bağlanması yönünde bir kararlılık vardır. Bizde bu kararlılık öteden beri biliniyor. Türkiye'de bu kararlılığı bir kere daha gözlemlemiş olmanın memnuniyeti içerisinde döndüm. Karşılıksız kalmamasını temenni ettiğim bu yaklaşımlarla, Kıbrıs sorununda artık nihai bir sonuca gitmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Rum tarafının da, Yunanistan'ın da, benzeri tavırlar içerisinde olması halinde Carans Montana'da bir sonuç almamak için neden kalmaz"
İhtiyatı elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, karamsar olmadan pozitif düşünerek çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.
Ramazan Bayramı olması nedeniyle tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunan Akıncı, yarın bayramlaşma yapacağını, bayramın ikinci günü ise İsviçre'ye gitmek için yola çıkacağını söyledi. Akıncı, sözlerine şöyle devam etti: "Temenni ederim ki, bu yapacağımız çalışmalar, Kıbrıs'ın geleceğine hem toplumumuzun, hem Rum toplumunun geleceğine büyük katkılar yapsın, büyük olumluluklar getirsin, Kıbrıs'ın kaderinde yeni bir döneme geçelim ve bundan tüm taraflar da olumlu hayırlı sonuçlar elde etsinler"
(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)

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