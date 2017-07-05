Akıncı müzakere heyeti ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde müzakere heyeti ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde müzakere heyeti ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı çerçevesinde müzakere heyeti ile çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere heyeti ile çalışmalarına bu sabah erken saatlerde başladı.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı kapsamındaki heyetler arası görüşmelerin öncesinde ve sonrasında müzakere heyeti ile bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantılarda gün içerisindeki gelişmeler değerlendiriliyor.

İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında birinci ve ikinci masa toplantılarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile de ikili toplantılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere heyeti ve diğer yetkililerin yanı sıra, Crans Montana'daki Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, milletvekilleri Armağan Candan ve Zeki Çeler, Müsteşar Kudret Akay ve Ulusal Birlik Partisi temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu ile de bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

