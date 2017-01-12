12.01.2017 15:21 Akıncı İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'de İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'de İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüştü.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün başlayacak Uluslararası Konferans öncesinde garantör ülkelerden İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüştü. Heyetlerin de katıldığı BM'nin Cenevre Merkezi'ndeki görüşme, TSİ 12.00 sıralarında başladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmeye İngiltere'nin Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Bakanı Alan Duncan da katıldı.

Akıncı, görüşmeleri kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya geldi.



