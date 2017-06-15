Akıncı, Eide ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre konferansına hazırlık amacıyla BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre konferansına hazırlık amacıyla BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre konferansına hazırlık yapmak amacıyla adada bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti de hazır bulundu. Eide'nin, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yarın sabah görüşmesi bekleniyor.
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