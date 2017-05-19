Akıncı'dan Rum Yönetimine tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının yine imaj oluşturma yönünde bir manipülasyon eylemi içerisinde bulunduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının yine imaj oluşturma yönünde bir manipülasyon eylemi içerisinde bulunduğunu belirtti.

Son görüşmelerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in çok olumlu ve yapıcı öneriler yaptığı, bunu kendilerinin reddettiğinin ısrarla yayılmak istendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumda sessiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade etti. Akıncı, "Ortada yapıcı öneri falan yoktur, sadece Cenevre görüşmeleri için ön koşul koyma çabası vardır" dedi.



"ANASTAİADİS'İN İSTEĞİ"

Akıncı, Anastasiadis'in Cenevre'de öncelikle toprak konusunu tamamen bitirmeyi, ardından Güvenlik ve Garanti konularını tamamen sonuçlandırmayı ve en sonunda da diğer başlıklarda geri kalan konuları ele almalarını istediğini belirtti.

Yazılı açıklamasında 11 Şubat 2014 mutabakatına ve 12 Ocak 2017 Cenevre Konferansı sonuç bildirisine de tamamen aykırı olan bu dayatmayı kabul etmelerine imkan olmadığını ifade eden Akıncı, "Hiç bir Kıbrıslı Türk lider böyle bir anlayışı kabul edemez. Dediğim konu budur" dedi.

Anastasiadis'in, kamuoyu önünde henüz Kıbrıslı Türkler'in siyasal eşitliklerinin temel bir unsuru olan dönüşümlü başkanlığı ve kararlara etkin katılım konusunu kabul ettiğini net bir biçimde ortaya koymazken, Toprak ve Güvenlik-Garanti konularını tamamen sonuçlandırmayı talep edebildiğini belirten Akıncı, böylesi bir tavrın onaylanmasının söz konusu bile olamayacağını vurguladı.

Gelinen noktada, sonuca gidebilmek için yapılması gerekenin belli olduğunu dile getiren Akıncı, " Resmin bütününü görebilmek için henüz çözümlenmemiş önemli konuların paralel bir süreçte ele alınması zorunludur. Cenevre'de 5'li olarak toplanıldığında, Güvenlik ve Garanti konuları ele alınırken, ikili olarak toplanıldığında da diğer konular ele alınacaktır. Bir konuyu tamamen bitirip diğerine geçmek yıllardır mümkün olmamıştır. Şimdi de mümkün değildir. Çünkü taraflar haklı olarak bir başlıkta adım atarken, diğer başlıkta ne olacağını görmek istemektedir. Uzun zamandan beridir çözüm bekleyen belli sayıdaki önemli konularda karşılıklı atılacak adımlarla kapsamlı bir paket oluşturma çabasının artık gerekli olduğunu belirtmekteyiz. Bu çerçevede Haziran ayında Cenevre Konferansı için bir gün saptanmasını ve o güne kadar da bu yönde çalışmalara devam edilebileceğini önermekteyiz. Cenevre Konferansı'nda da 6 başlıktaki tüm önemli konuların bu yaklaşımla sonuca bağlanabileceğini öngörmekteyiz" dedi.

Zamanın çok daraldığının bilinci içinde çözüme odaklanmak yerine, tek taraflı olarak hidrokarbon araştırmalarına ısrarla devam edilirse yaz aylarında yeni gerginlikler yaşanabileceğinin de uyarılarını yaptıklarını ifade eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak 11 Şubat 2014 mutabakatına ve Cenevre Konferansı sonuç bildirisine uygun çerçevede hareket etmeye devam edeceklerini, ancak bunlara aykırı ön koşulları kabul etmelerinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)