Akıncı'dan Rum yönetimine tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'ın, "Türkiye'de referandum var. Türkiye, Akıncı'ya direktif verdi o da müzakereleri askıya aldı" söylemlerini sert bir dille eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimine, "Hodri meydan diyorum. Bu hatayı düzeltsinler, ben ertesi gün masadayım. Bakalım kim kime direktif vermiş" sözleriyle karşılık verdi. Akıncı, ilk günden beri referandum konusunun gündeme geldiğini, seçim ve referandum dönemlerinin hassas olduğunu ancak Türkiye'nin gerçekten de öyle bir talebi olmadığını söyledi. "Kıbrıs süreci kendi mecrasında, referandum süreci kendi mecrasında yürür" diyen Akıncı, Güney Kıbrıs'taki seçimi gözden ırak tutmak için bu ikisinin birbirine bağlı gösterilmeye çalışıldığını kaydetti. Akıncı, Güney Kıbrıs'ta bugün referandum yapılsa Enosis kararı çıkar endişesi taşımadığını, kendisinin endişesinin barış kültürünü yerleştirmek yerine Enosis idealini okullara aşılamanın yanlışlığı olduğunu ifade etti.Akıncı, "Kimse, Kıbrıs Türk halkının kendi düşüncesi, kendi iradesi kendi sözü yokmuş gibi her tepkiyi Türkiye'ye mal etmeye çalışmasın. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rum toplumu kadar eşit bir varlıktır, bunu herkes kabul etmeli" diye konuştu.

(Mesut Günsev / İHA)