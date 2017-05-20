Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis'e taktik manevraları bırakması çağrısında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis'e taktik manevraları bırakması çağrısında bulundu.

Akıncı, Geçitkale'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta çözümün ancak bütünlüklü bir anlayış ile gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Anastasiadis'in "Cenevre'ye gidelim toprağı, güvenlik ve garantileri tamamlayalım diğer konulara da bakarız" önerisinde bulunduğunu kaydeden Akıncı, "Rum liderliği, gel bize toprağı halledelim, benim elimi rahatlat, gel güvenlik garantileri de benim istediğim gibi halledelim, benim ellerimi rahatlat da ondan sonra dönüşümlü başkanlık da şu da bu da olacak demeye getiriyor. Böyle bir müzakere anlayışı olamaz" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'ta "Rum lider Anastasidis'in müzakerelerde çözüme götürecek güzel ve yapıcı öneriler sunduğu, Akıncı'nın ve Türk tarafının da bunları kabul etmediği" yönünde manipülasyon yapılmaya başlandığını yineledi.

Akıncı, "Bize söylenen şu; Cenevre'ye gidelim ama öncelikle toprağı konuşalım, toprağı bitirelim, daha sonra güvenlik ve garantileri konuşalım onu da yarım bırakmayalım onu da bitirelim, ondan sonra da diğer konularda arta kalanlara bakarız, Rum liderin eli serbest olur. O konularda bize yardımcı olun bize önerilen bu" dedi.

Akıncı, 50 yıllık müzakere tarihinde Kıbrıs Türk tarafının yüzdelik kabul ederek masaya harita koyduğunu, bir ilk yaşandığını hatırlatarak, "BM'nin kasasında kilitli olan bir harita, bu haritada Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki fark yüzde 1. Bu harita artık en son aşamada rötüş için çıkabilir, bunu BM'de biliyor, kendileri de biliyor, ortak anlayış bu. Bizim dönüşümlü başkanlık gibi çok doğal ve daha önceden kabul edilmiş bir talebimizdi. Kararlara etkin katılım federasyonun olmazsa olmaz prensibi bile hala daha halkına anlatıp onları hazırlamaktan kaçınan bir Rum liderliği gel bize toprağı halledelim benim elimi rahatlat. Gel güvenlik garantileri de benim istediğim gibi halledelim benim ellerimi rahatlat da ondan sonra dönüşümlü başkanlık da şu da bu da olacak' demeye getiriyor. Böyle bir müzakere anlayışı olamaz. Bunu elbette reddetmekten başka bir şey yoktu biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.



"RESMİN BÜTÜNÜNE BAKALIM"

Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının barış ve çözüm istediğini, bunun ancak bütünlüklü bir anlayışla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, toprağı, güvenliği ve garantiyi konuşmayalım demediklerini vurgulayarak, "Paralel bir süreçte bütünlüklü olarak bu meseleleri ele alalım resmin bütününe aynı anda bakalım o noktaya geldik" dedi.



"KIBRIS'IN GELECEĞİNİN ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ YERDE OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti. "Bu geldiğimiz noktada biz siyasi eşitlikle ilgili konuştuğumuz, örnek verdiğim konu ve benzerlerini onlar kendileri arzu ettikleri bazı konularda bizim de yapabileceklerimizi, diğer başlıklarda eksikleri yan yana bir bütün olarak resmin içinde görmedikçe bu çözüm olmaz. İki yılda vardığım sonuç budur. Kaç aydır önerdiğim budur. Haziranda bir gün tespit edelim onun üzerinde anlaşalım. Geriye kalan zamanda da bunları konuşalım. Cenevre'ye gidip bu işi her iki tarafın yararına bitirelim. Biz buna varız. Çünkü Kıbrıs'ın geleceğinin Atatürk'ün söylediği yerde olduğuna inanıyoruz. Yurtta barış dünyada barış. Biz bunu istiyoruz. Ancak bunun taktik manevralarla olmayacağının bilincindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, artık manevralara yer olmadığını, herkes eteğindeki taşı dökeceğini, taktikleri, manevraları bir tarafa bırakacağını ve niyeti ve iradesi varsa bunu ortaya koyacağını vurgulayarak, "Ben inanıyorum ki biz bunu fazlasıyla gösterdik" dedi.

Akıncı, Rumların da artık adım atarak Türk tarafına yaklaşması gerektiğini, 1-1,5 ayı en iyi şekilde değerlendirmek için bıkmadan yılmadan çalışacaklarını söyledi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)