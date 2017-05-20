Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis'e taktik manevraları bırakması çağrısında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis'e taktik manevraları bırakması çağrısında bulundu.
Akıncı, Geçitkale'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta çözümün ancak bütünlüklü bir anlayış ile gerçekleşebileceğinin altını çizdi.
Anastasiadis'in "Cenevre'ye gidelim toprağı, güvenlik ve garantileri tamamlayalım diğer konulara da bakarız" önerisinde bulunduğunu kaydeden Akıncı, "Rum liderliği, gel bize toprağı halledelim, benim elimi rahatlat, gel güvenlik garantileri de benim istediğim gibi halledelim, benim ellerimi rahatlat da ondan sonra dönüşümlü başkanlık da şu da bu da olacak demeye getiriyor. Böyle bir müzakere anlayışı olamaz" diye konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'ta "Rum lider Anastasidis'in müzakerelerde çözüme götürecek güzel ve yapıcı öneriler sunduğu, Akıncı'nın ve Türk tarafının da bunları kabul etmediği" yönünde manipülasyon yapılmaya başlandığını yineledi.
Akıncı, "Bize söylenen şu; Cenevre'ye gidelim ama öncelikle toprağı konuşalım, toprağı bitirelim, daha sonra güvenlik ve garantileri konuşalım onu da yarım bırakmayalım onu da bitirelim, ondan sonra da diğer konularda arta kalanlara bakarız, Rum liderin eli serbest olur. O konularda bize yardımcı olun bize önerilen bu" dedi.
Akıncı, 50 yıllık müzakere tarihinde Kıbrıs Türk tarafının yüzdelik kabul ederek masaya harita koyduğunu, bir ilk yaşandığını hatırlatarak, "BM'nin kasasında kilitli olan bir harita, bu haritada Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki fark yüzde 1. Bu harita artık en son aşamada rötüş için çıkabilir, bunu BM'de biliyor, kendileri de biliyor, ortak anlayış bu. Bizim dönüşümlü başkanlık gibi çok doğal ve daha önceden kabul edilmiş bir talebimizdi. Kararlara etkin katılım federasyonun olmazsa olmaz prensibi bile hala daha halkına anlatıp onları hazırlamaktan kaçınan bir Rum liderliği gel bize toprağı halledelim benim elimi rahatlat. Gel güvenlik garantileri de benim istediğim gibi halledelim benim ellerimi rahatlat da ondan sonra dönüşümlü başkanlık da şu da bu da olacak' demeye getiriyor. Böyle bir müzakere anlayışı olamaz. Bunu elbette reddetmekten başka bir şey yoktu biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

"RESMİN BÜTÜNÜNE BAKALIM"
Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının barış ve çözüm istediğini, bunun ancak bütünlüklü bir anlayışla mümkün olabileceğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı, toprağı, güvenliği ve garantiyi konuşmayalım demediklerini vurgulayarak, "Paralel bir süreçte bütünlüklü olarak bu meseleleri ele alalım resmin bütününe aynı anda bakalım o noktaya geldik" dedi.

"KIBRIS'IN GELECEĞİNİN ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ YERDE OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti. "Bu geldiğimiz noktada biz siyasi eşitlikle ilgili konuştuğumuz, örnek verdiğim konu ve benzerlerini onlar kendileri arzu ettikleri bazı konularda bizim de yapabileceklerimizi, diğer başlıklarda eksikleri yan yana bir bütün olarak resmin içinde görmedikçe bu çözüm olmaz. İki yılda vardığım sonuç budur. Kaç aydır önerdiğim budur. Haziranda bir gün tespit edelim onun üzerinde anlaşalım. Geriye kalan zamanda da bunları konuşalım. Cenevre'ye gidip bu işi her iki tarafın yararına bitirelim. Biz buna varız. Çünkü Kıbrıs'ın geleceğinin Atatürk'ün söylediği yerde olduğuna inanıyoruz. Yurtta barış dünyada barış. Biz bunu istiyoruz. Ancak bunun taktik manevralarla olmayacağının bilincindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, artık manevralara yer olmadığını, herkes eteğindeki taşı dökeceğini, taktikleri, manevraları bir tarafa bırakacağını ve niyeti ve iradesi varsa bunu ortaya koyacağını vurgulayarak, "Ben inanıyorum ki biz bunu fazlasıyla gösterdik" dedi.
Akıncı, Rumların da artık adım atarak Türk tarafına yaklaşması gerektiğini, 1-1,5 ayı en iyi şekilde değerlendirmek için bıkmadan yılmadan çalışacaklarını söyledi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
40 derecede mercimek hasadı başladı
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
İp üstünde 100 saat kaldı
Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Perinçek'ten bomba FETÖ iddiası! ABD...
Perinçek'ten bomba FETÖ iddiası! ABD...
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir açıklaması olay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir açıklaması olay!
Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti
McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi
Başsavcılıktan flaş açıklama: Burak Akbay şu anda zaten firari!
Başsavcılıktan flaş açıklama: Burak Akbay şu anda zaten firari!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
Trabzonspor evindeki galibiyet hasreti bitirmek istiyor
40 derecede mercimek hasadı başladı
40 derecede mercimek hasadı başladı
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
İp üstünde 100 saat kaldı
İp üstünde 100 saat kaldı
Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
Eski bakan, hayatını kurtaran gencin nikahına bağlandı
Metroda doğum yaptı
Metroda doğum yaptı
Facebook'ta dedikodu yaptı, işinden oldu
Facebook'ta dedikodu yaptı, işinden oldu
Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı
Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı
Hastaneye diye çıktı, sulama kanalında cesedi bulundu
Hastaneye diye çıktı, sulama kanalında cesedi bulundu
İşte diyet yapanların dinlemesi gereken müzik
İşte diyet yapanların dinlemesi gereken müzik
Adli görüşme odaları, 16 adliyede daha açılacak
Adli görüşme odaları, 16 adliyede daha açılacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English