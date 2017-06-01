Akıncı Çavuşoğlu'yla görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanan süreçle ilgili temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Çavuşoğlu ile Akıncı'nın bir süre baş başa yapacağı görüşme, daha sonra heyetlerin katılmasıyla sürecek. Görüşmelerine KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda devam edecek Çavuşoğlu, saat 14.00'te Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş; saat 14.30'da ise Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen muhalefet partileri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu saat 15.00'te KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.