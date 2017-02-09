09.02.2017 13:40 Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında yeniden bir araya geldi. Akıncı ve Anastasiadis'in görüşmesi ara bölgede, 11.00'da başladı. Görüşme BM tarafından müzakereler tarafından tahsis edilen binada gerçekleştiriliyor.



