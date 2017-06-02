Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'la makamında yaptığı görüşmenin detaylarını açıklayan Üçok, Ünal'ın savcılık ifadesinde yer vermediği çok önemli bir detayı ilk defa Beyaz Tv ekranlarında paylaştı.

Abidin Ünal'ın kendisini makamına davet ettiğini ve açıklamaları yüzünden tepki gösterdiğini anlatan Üçok şu ifadeleri kullandı;

AKIN ÖZTÜRK'LE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAY

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Akıncı Üssü'nde yaşananları bana anlattı. Dedi ki 'Beni Akıncı Üssü'ne götürdüler ve beni bir odaya attılar. Aradan 5-10 saat geçtikten sonra Akın Öztürk geldi. 'Ooo Abidin sen burada mıydın? ' dedi Akın Öztürk bana. Ben de 'Ne yani bilmiyor musunuz sanki? Ondan sonra çözün dedi.

ERDOĞAN YAKALANMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDILAR

Akın Öztürk çıkalım dedi. Ben de ben sizle gelmem hiç bir yere dedim. Bunun üzerine Akın Öztürk "Zaten adamı da yakalayamamışlar" dedi.

Üçok, Abidin Ünal'a "Burada adamdan kastettiği Cumhurbaşkanı mı?" dediğini ifade ederek Abidin Ünal'ın da bu soruya "Evet Cumhurbaşkanı" diye yanıt verdiğini söyledi. Orgeneral Ünal'a bunu neden savcılık ifadesinde söylemediğini sorduğunda ise Ünal'dan 'Hayır söylemedim, unutmuşum' cevabını aldığını kaydetti.