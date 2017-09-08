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Akın Öztürk’ün damadı Karakuş: Talimatları bir MİT’çiden aldık
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Akın Öztürk’ün damadı Karakuş: Talimatları bir MİT’çiden aldık

Darbe girişiminin sanıklarından Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş, telsiz konuşmalarını yalanladı. Karakuş, K.G. isimli bir MİT’çi tarafından yönlendirildiklerini iddia etti.

Akıncı Üssü davasının kilit ismi, eski Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş, darbe girişimi gecesi kendilerinin bir MİT mensubu tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Ankara'da devam eden davada savunmasını yapan darbeci Karakuş, darbeyi kulede görevli Yarbay Nihat Altıntop'tan duyduğunu savundu ve şu iddialarda bulundu:

"MİT'te Daire Başkanlığı yapmış olan K.G. ile temasta olduğunu, onun talimatıyla hareket ettiğini söyledi. Herkesin cezasını göreceğini, bazılarının sonunun geldiğini anlatınca şok oldum. ‘Sabaha çok adam ölecek' dedi. Kalkan ve inen tüm uçak ve helikopterlerden o sorumluydu. K.G.'yi, 15 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında aradığını ve gelişmeleri aktardığını söylüyor. K.G.'den aldığı talimatlarla her şeyin kendi belirledikleri çizgide gitmesi talimatını veriyor."

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'KAYINPEDERİMİN DARBE İLE ALAKASI OLAMAZ'

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, polis ve savcılık ifadelerini kabul etmeyen Hakan Karakuş, kayınpederi eski Orgeneral Akın Öztürk aleyhine ifade vermeye zorlandığını öne sürdü ve "Kayınpederimin FETÖ ve darbe ile bir alakası olamaz" dedi.

Darbe girişiminden sonra polis olan kardeşinin ihraç edildiğini, annesinin de babasından kalan maaşının kesildiğini söyledi. Telsiz konuşmalarına rağmen, kuleden uçakları yönlendirip, kontrol ettiği iddiasını ise yalanladı. Konuşmaları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hakan Karakuş'a "Bu konuşmalar size mi ait?" diye sordu. Karakuş, konuşmaları kendisinin yapmadığını iddia ederek, "Benim adımı kullanmış olabilirler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETTİ ANCAK…

Mahkeme Başkanı Giray, daha sonra sanık Karakuş'a, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izletti. 141. Filo'daki görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Karakuş, 15 Temmuz günü saat 16.07'de 143. Filo'daki görüntüsüyle ilgili "Bu saatte 143. Filo'ya gitmediğim için bu kişi ‘Ben değilim' diyeceğim. Ancak görüntüler 14 Temmuz'a aitse bu kişi benim. Çünkü ben 15 Temmuz günü 143. Filo'ya gitmedim" dedi.

Sanık Karakuş, Mahkeme Başkanı Giray'ın "Emin misiniz?" sorusuna ise "Evet eminim" diye yanıt verdi. Sanık Karakuş, "Bu darbeyi kim yaptı?" sorusuna "Bu soru, yorum sorusu" diye karşılık verdi; ancak müşteki avukatları, sanığa darbe girişimi gecesi uçakların kalktığı 141. Filo'nun komutanı olarak olayların içinde olması nedeniyle bu soruya cevap verebileceğini söyledi.

 
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