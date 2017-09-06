06.09.2017 18:16 Akın Öztürk'ün damadı hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada Akın Öztürk'ün damadı eski Yarbay Hakan Karakuş savunma yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada Akın Öztürk'ün damadı eski Yarbay Hakan Karakuş savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan dava Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden görülmeye devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşmada ikisi de aynı dosyada sanık sıfatıyla yer alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk'ün damadı, pilot eski Yarbay Hakan Karakuş'un savunmasına geçildi. Karakuş, tıpkın diğer sanıklarda olduğu gibi iddianamede yer alan üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini beyan etti.

Karakuş, "Gözaltına alındıkta sonra, polis ve savcılığa verdiğim ifadede bana kayınpederim Akın Öztürk'ün darbeyi sivillerle planladığı ve askeri kanadın bir numarası olduğu söylenmem istendi. Bunu kabul etmeyince de işkence gördüm" iddiasında bulundu.

Karakuş'un savunması devam ediyor.

(Yağmur Yıldız/İHA)

