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Akın İpek'e 77 yıl, Cafer İpek'e 90 yıl hapis istemi
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Akın İpek'e 77 yıl, Cafer İpek'e 90 yıl hapis istemi

FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen Koza- İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında ise 90 yıl hapis cezası istendi.

FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen Koza- İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında ise 90 yıl hapis cezası istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Musa Yücel tarafından aralarında Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu 45 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturmanın FETÖ'ye finans sağlandığı gerekçesiyle başlatıldığı ifade edildi. Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda Koza-İpek Holding bünyesinde bulunan şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel bölgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması istendi.

AKIN İPEK'E 77 YIL HAPİS İSTEMİ
İddianamede, Hamdi Akın İpek'in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek'in ise 90 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, şüpheliler Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, anneleri Melek İpek ve diğer aile bireyleri Pelin Zenginer, Nevin İpek, Ebru İpek, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in "terörizmin finansmanı" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarını işledikleri ifade edilerek, "SPK tarafından CMK'nın 128. maddesi kapsamında düzenlenen 16.01.2017 tarih ve 1. 5/33-1 sayılı raporda belirtilen 1.5 milyar TL tutarındaki mal varlıklarının halen TMSF yönetiminde bulunan şirketlerdeki ortaklık paylarından başlamak üzere TCK'nın 55/2. maddesi gereğince müsaderesi talep edilmiştir" denildi.
İddianamede, şüpheliler tarafından yapılan bağışlar ve harcamaların "terörizmin finansmanı" suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik olarak MASAK tarafından 3 ayrı, sermayesinin bir bölümü halka açık olan şirketler yönünden yapılan incelemeler neticesinde SPK tarafından 6 ayrı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ise 7 ayrı vergi suçu raporunun düzenlendiği kaydedildi. Yapılan aramalarda el konulan tüm mali kaynaklar, defterler ve belgeler üzerinde bilirkişi heyetince yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen rapor doğrultusunda Koza Holding bünyesindeki 22 şirkete Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atandığı, 674 sayılı KHK'nın 19/1 maddesi gereğince de Koza-İpek Holding bünyesinde bulunan ve kayyum idaresinde olan şirketlerin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile TMSF'ye devredildiği bildirildi.
(Abdullah Sarıca / İHA)

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