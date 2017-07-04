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Akın akın geliyorlar !
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Akın akın geliyorlar !

Antalya'ya Haziran ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarken, Rus turistler aynı döneme göre yüzde 5 bin 134'lük bir artış gösterdi. Haziran ayında Antalya'ya gelen turistlerde Ruslar yüzde 42.72'lik oranla ilk sırayı aldı.

Antalya'ya Haziran ayında gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarken, Rus turistler aynı döneme göre yüzde 5 bin 134'lük bir artış gösterdi. Haziran ayında Antalya'ya gelen turistlerde Ruslar yüzde 42.72'lik oranla ilk sırayı aldı.
2016 yılı Haziran ayında toplam 712 bin 953 turisti ağırlayan Antalya, 2017 yılının Haziran ayında ise yüzde 107'lik artışla 1 milyon 473 bin 621 turisti ağırladı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın Haziran ayıyla bu yılın Haziran ayları arasında Antalya'ya gelen yolcu sayısında 760 bin 668 kişilik fark bulunuyor. Antalya'ya Haziran ayında gelen turistlerde ilk sırayı Rusya aldı. Rusların ülkeler dağılımındaki oranı yüzde 42.72 olurken, Rusları sırasıyla yüzde 9.89 ile Ukrayna, yüzde 3,83 ile Kazakistan, 3.06 ile de İngiltere takip etti.

"ALMANLAR VE HOLLANDALILARDA AZALMA VAR"
Geçtiğimiz yıl ile bu yılın Haziran ayı verilerine göre Almanya ve Hollanda'dan gelen turist sayısında azalmanın olduğu görüldü. 2016 yılı Haziran ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısı 204 bin 296'yken, bu rakam 2017 yılı Haziran ayında ise 203 bin 506 oldu. Geçtiğimiz yıla göre 790 kişilik bir azalma yaşandı. Hollanda'dan geçtiğimiz yıl Haziran ayında 24 bin 968 turist gelirken, bu rakam 2017 yılında yüzde 31'lik bir azalmayla 17 bin 202'ye geriledi. Aradaki fark ise 7 bin 766 kişi oldu. İsveç'ten Antalya'ya gelen turist sayısında da haziran ayında azalma oldu. İsveç'ten geçtiğimiz yıl Haziran ayında 24 bin 792 kişi gelirken, rakam bu sene 9 bin 20 kişilik farkla 15 bin 772'ye geriledi.

"RUSLAR 2016 YILINA GÖRE YÜZDE 5 BİN 134'LÜK ARTIŞ GÖSTERDİ"
Antalya'ya gelen turist dağılımında ilk sırada Rusya yer aldı. Ruslar 2017 yılı Haziran ayında adeta Antalya'yı mesken tuttu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 12 bin 28 iken, bu rakam 2017 yılı Haziran ayında yüzde 5 bin 134'lük bir artış göstererek 629 bin 568 oldu. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl gelen Rus turist arasındaki fark ise 617 bin 540 kişi olarak istatistiklere yansıdı.

"GEÇEN YILIN İLK 6 AYINA GÖRE RUSLARDA ARTIŞ YÜZDE 3 BİN 857"
Antalya'ya 2016 yılının ilk 6 ayında gelen Rus turist sayısı 33 bin 387 iken bu rakam 2017 yılı ilk 6 ayında ise yüzde 3 bin 857 artarak 1 milyon 321 bin 52 oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısında yüzde 26'lık bir azalma meydana geldi. Geçen yılın ilk 6 ayında Antalya'ya gelen Alman sayısı 787 bin 78'ken, bu rakam bu yılın ilk 6 ayında 579 bin 718'e geriledi.

"YILIN BÜTÜNE BAKARSAK MUHTEMELEN 10 MİLYON HEDEFİNİ BULABİLİRİZ"
Rus turistlerde daha da artışın olacağını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Görünen o ki 2015 yılına biraz daha yaklaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu rakamları geçeceğimizi düşünüyorum. Yılın bütüne bakarsak muhtemelen 10 milyon hedefini bulabiliriz" dedi

"BELÇİKA, İSVEÇ, ALMANYA GİBİ ÜLKELERE SON DAKİKA SATIŞLARIYLA TOPARLANMA BEKLİYORUZ"
Almanlarda ve İskandinav ülkelerinde azalmanın söz konusu olduğunu belirten Ayık, "Almanya ile ilgili ay bazında bakarsak Haziran ayını bulmuş görüyoruz. Yıllık baza baktığımızda ise gerileme devam ediyor. İngiltere'de de azalma söz konusu, İskandinavlarda azalama var. Buralar önemli pazarlardan, buralara daha yoğun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Diğer alternatif pazarlarda Belçika, İsveç, Almanya gibi ülkelere son dakika satışlarıyla toparlanma bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(Adem Akalan /İHA)

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