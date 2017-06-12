Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Uluyazı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik trafosuna hat bağlamaya çalışan elektrikçi İsmail Tardu (33), akıma kapılarak direkte asılı kaldı. Çevredekiler şahsın akıma kapıldığını fark edince jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Elektrik kurumu görevlilerinin asılı kaldığı yerden indirdiği ceset, önce Hilvan Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan İsmail Tardu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Evli ve biri 9, diğeri ise 3 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Tardu'nun Suruç ilçesinde defnedileceği belirtildi.

(Bekir Basmacı /İHA)