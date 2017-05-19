Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akıllı telefonlar mekanik fotoğraf makinesi piyasasını bitiriyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akıllı telefonlar mekanik fotoğraf makinesi piyasasını bitiriyor

Dijital teknoloji ile zor bir dönem yaşayan mekanik fotoğraf makineleri ve kameralar, akıllı telefon furyası ile birlikte tamamen unutuldu. Mekanik makineler, artık nostalji amaçlı bile ilgi görmüyor.

Dijital teknoloji ile zor bir dönem yaşayan mekanik fotoğraf makineleri ve kameralar, akıllı telefon furyası ile birlikte tamamen unutuldu. Mekanik makineler, artık nostalji amaçlı bile ilgi görmüyor.
Gaziantep Büyük Pasaj'da nostaljik fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan Salih Solak, yakın dönemden yarım asra uzanan zamanda kullanılmış klasik mekanik makinelerin satış ve tamiratını da yapıyor. Yeni nesil dijital makinelerin yanı sıra, eski model otomatik, motorlu, filmli makinelerin de satış ve tamirini yaptığını belirten Solak, teknolojiden yakınıyor.

ESKİ MAKİNELERİN YERİNE AKILLI TELEFONLAR
Dijital makineler nedeniyle eski makinelerin rafa kalkmaya başladığını belirten Salih Solak, gelişen teknoloji ile nostaljik makinelere ilginin azaldığını ifade etti. Solak, akıllı cep telefonlarında yüksek kalitede kameraların kullanılmasının mekanik fotoğraf makinelerin piyasasını tamamen bitirdiğini de kaydetti. Fotoğraf çeken profesyonellerin dijital makineleri, fotoğraf çekmeyi seven amatörlerin de cep telefonlarına yöneldiğini anlatan Solak, klasik makinelerin nostalji amaçlı bile tercih edilmediği bir sürecin yaşandığını ifade etti.
Az da olsa satılan mekanik makinelere olan ilginin her geçen gün daha da azaldığını ifade eden Salih Solak, "Mekanik makineleri, fotoğraf makineleri ile anıları olanlar, koleksiyoncular geliyor, alıyor. Onlar da ayda yılda bir geliyor alıyor" dedi.

"YENİ NESİL MAKİNELER İŞİ BASİTLEŞTİRDİ"
Yeni nesil makinelerin sadece mekanik makine piyasasını bitirmediğini belirten Salih Solak, aynı zamanda fotoğrafçılık mesleğinin de tarihe karıştırmaya başladığını kaydetti. Yeni makine ve cep telefonları ile fotoğraf çekme işinin basitleştiğini anlatan Solak, "Fotoğrafçılık geçmişten beri vazgeçilmek bir tutkudur. Ancak teknolojinin gelişmesi bu tutkuya ve bu mesleğe büyük bir zarar veriyor. Her şeyden önce fotoğraf çekme işi basitleşti. Bununla birlikte çekilen fotoğrafların estetiğini de kaybolmaya yüz tuttu" ifadelerini kullandı.

"BALIK TUTMAKLA BALIK SATIN ALMAK AYNI ZEVKİ VERMEZ"
Fotoğraf çekmek için bir emeğin olması gerektiğini vurgulayan Solak, "Önceden diyaframı, ışığı iyi ayarlamak ona göre çekim yapmak gerekiyordu. Şimdi bu ayarlar otomatik olduğu gibi hafıza kartları bir sürü fotoğrafı depo ediyor. Bu şekilde fotoğraf çekmenin hazzı ne kadar alınabilinir? Fotoğraf çekmek emek işidir. Önceden çekilen eski fotoğraflar bir sanat eseridir. Şimdi dijital makinelerle akıllı telefonlarla çekilen resimler estetikten ve sanattan çok uzak. Bunu anlamak için balık tutmakla balık satın almayı kıyaslayan örneğe bakabiliriz. Balık tutakla, balık satın almak aynı zevki vermez" dedi.
(Lider Olgun / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD askerlerine bombalı tuzak: 3 yaralı
Sözcü Gazetesine FETÖ operasyonu
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Almanya'ya kaçan 2 general bakın kim çıktı!
Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü
Duruş bozukluğu için basit üç egzersiz önerisi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi
Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
ABD Suriye'de Esad güçlerini vurdu
ABD Suriye'de Esad güçlerini vurdu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD askerlerine bombalı tuzak: 3 yaralı
ABD askerlerine bombalı tuzak: 3 yaralı
Sözcü Gazetesine FETÖ operasyonu
Sözcü Gazetesine FETÖ operasyonu
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Alman sismolog: En az 7 büyüklüğünde deprem!
Almanya'ya kaçan 2 general bakın kim çıktı!
Almanya'ya kaçan 2 general bakın kim çıktı!
Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü
Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü
Duruş bozukluğu için basit üç egzersiz önerisi
Duruş bozukluğu için basit üç egzersiz önerisi
Glikoz hem vatandaşa hem pancar üreticisine zarar veriyor
Glikoz hem vatandaşa hem pancar üreticisine zarar veriyor
Akıllı telefonlar mekanik fotoğraf makinesi piyasasını bitiriyor
Akıllı telefonlar mekanik fotoğraf makinesi piyasasını bitiriyor
Engelliler için 3 milyon kapak topladı
Engelliler için 3 milyon kapak topladı
Cipin çarptığı adam dükkana girdi
Cipin çarptığı adam dükkana girdi
Bursaspor'da hedef mutlak galibiyet
Bursaspor'da hedef mutlak galibiyet
Gençler Ata'nın huzurunda
Gençler Ata'nın huzurunda

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English