Akıllı telefonlar mekanik fotoğraf makinesi piyasasını bitiriyor

Dijital teknoloji ile zor bir dönem yaşayan mekanik fotoğraf makineleri ve kameralar, akıllı telefon furyası ile birlikte tamamen unutuldu. Mekanik makineler, artık nostalji amaçlı bile ilgi görmüyor.

Dijital teknoloji ile zor bir dönem yaşayan mekanik fotoğraf makineleri ve kameralar, akıllı telefon furyası ile birlikte tamamen unutuldu. Mekanik makineler, artık nostalji amaçlı bile ilgi görmüyor.

Gaziantep Büyük Pasaj'da nostaljik fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan Salih Solak, yakın dönemden yarım asra uzanan zamanda kullanılmış klasik mekanik makinelerin satış ve tamiratını da yapıyor. Yeni nesil dijital makinelerin yanı sıra, eski model otomatik, motorlu, filmli makinelerin de satış ve tamirini yaptığını belirten Solak, teknolojiden yakınıyor.



ESKİ MAKİNELERİN YERİNE AKILLI TELEFONLAR

Dijital makineler nedeniyle eski makinelerin rafa kalkmaya başladığını belirten Salih Solak, gelişen teknoloji ile nostaljik makinelere ilginin azaldığını ifade etti. Solak, akıllı cep telefonlarında yüksek kalitede kameraların kullanılmasının mekanik fotoğraf makinelerin piyasasını tamamen bitirdiğini de kaydetti. Fotoğraf çeken profesyonellerin dijital makineleri, fotoğraf çekmeyi seven amatörlerin de cep telefonlarına yöneldiğini anlatan Solak, klasik makinelerin nostalji amaçlı bile tercih edilmediği bir sürecin yaşandığını ifade etti.

Az da olsa satılan mekanik makinelere olan ilginin her geçen gün daha da azaldığını ifade eden Salih Solak, "Mekanik makineleri, fotoğraf makineleri ile anıları olanlar, koleksiyoncular geliyor, alıyor. Onlar da ayda yılda bir geliyor alıyor" dedi.



"YENİ NESİL MAKİNELER İŞİ BASİTLEŞTİRDİ"

Yeni nesil makinelerin sadece mekanik makine piyasasını bitirmediğini belirten Salih Solak, aynı zamanda fotoğrafçılık mesleğinin de tarihe karıştırmaya başladığını kaydetti. Yeni makine ve cep telefonları ile fotoğraf çekme işinin basitleştiğini anlatan Solak, "Fotoğrafçılık geçmişten beri vazgeçilmek bir tutkudur. Ancak teknolojinin gelişmesi bu tutkuya ve bu mesleğe büyük bir zarar veriyor. Her şeyden önce fotoğraf çekme işi basitleşti. Bununla birlikte çekilen fotoğrafların estetiğini de kaybolmaya yüz tuttu" ifadelerini kullandı.



"BALIK TUTMAKLA BALIK SATIN ALMAK AYNI ZEVKİ VERMEZ"

Fotoğraf çekmek için bir emeğin olması gerektiğini vurgulayan Solak, "Önceden diyaframı, ışığı iyi ayarlamak ona göre çekim yapmak gerekiyordu. Şimdi bu ayarlar otomatik olduğu gibi hafıza kartları bir sürü fotoğrafı depo ediyor. Bu şekilde fotoğraf çekmenin hazzı ne kadar alınabilinir? Fotoğraf çekmek emek işidir. Önceden çekilen eski fotoğraflar bir sanat eseridir. Şimdi dijital makinelerle akıllı telefonlarla çekilen resimler estetikten ve sanattan çok uzak. Bunu anlamak için balık tutmakla balık satın almayı kıyaslayan örneğe bakabiliriz. Balık tutakla, balık satın almak aynı zevki vermez" dedi.

(Lider Olgun / İHA)