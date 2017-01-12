12.01.2017 09:58 Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı

Bursa'da GSM şirketine müşteri gibi gelen hırsız, teşhirdeki akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı. Bursa'da GSM şirketine müşteri gibi gelen hırsız, teşhirdeki akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Merkez Osmangazi ilçesinde şehrin en işlek caddesindeki GSM şirketine gelen 20-21 yaşlarındaki hırsız, iş yeri çalışanlarının başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bildi. Teşhirdeki telefonu önce inceleyen hırsız, daha sonra etrafı kolaçan edip 3 bin lira değerindeki akıllı telefonun alarmını kopardı.

Telefonu cebine atan hırsız, sakin bir şekilde iş yerinden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin müracaatı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.



