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Akil gençler 'Efe' dedi
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Akil gençler 'Efe' dedi

Akil Gençler Platformu Erzurum Heyet Başkanı Ahmet Efe oldu. Efe, 'Ümmet bilinci ile hareket ederek, ülkemizin birlik beraberliği için gayret göstereceğiz' dedi.

Akil Gençler Platformu Erzurum Heyet Başkanı Ahmet Efe oldu. Efe, "Ümmet bilinci ile hareket ederek, ülkemizin birlik beraberliği için gayret göstereceğiz" dedi.

Akil Gençler Platformu Erzurum Heyet Başkanı Ahmet Efe oldu. Hakikat şiarını benimseyen bir gençlik oluşumu için hareket edeceklerini belirten Efe, yeni görevinde başarılı olmak için tüm gücü ile çalışacaklarını söyledi.

Efe, "Dünya görüşü her ne olursa olsun haksızlığa uğrayan, bir karıncanın dahi hakkını arayan bir gençlik olduğu için, insanların problemlerini kendine mesele edinen, hakikatten asla taviz vermeyen bir gençlik olduğu için, ülkenin sorunları ile hemhal olan bir gençlik olduğu için, hiçbir annenin bir damla dahi göz yaşlının akmasını istemeyen bir gençlik olduğu için, Çanakkale'de atasının uğruna canını ortaya koyduğu ülke toprağının her karışının kıymetini bilen bir gençlik olduğu için, ülkede geçmişte yazılan anayasaların gençlerin kanları ile yazıldığını ve yeni anayasanın gençlerin fikirleri ile yazılması gerektiğini haykıran bir gençlik olduğu için, dili her ne olursa olsun söz konusu ülke olduğundan omuz omuza verip kardeşçe mücadeleyi benimseyen bir gençlik oluşumu olduğu için, kısacası yarının gençlerine barış ve kardeşlik şiarının benimsendiği bir Türkiye bırakmak isteyen bir gençlik hareketi olduğu için gelin her birimiz akil genç olalım" dedi.

"Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz"

Akil Gençler Platformu Erzurum Heyet Başkanı Ahmet Efe, Kendilerine olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Efe, "Başta bizi Bu göreve layık gören genel başkanımız Ömer Şahin'e ve MYK üyelerimize teşekkür ederim. Gençlik çalışmaları ile ülke gençliğinin daha iyi bir noktaya bilinçli bir şekilde gelmesi için nitelikli çalışmalar yapacak ve gençliğin sadece katılımcı değil söz sahibi olması için çabalayacağız. Yapacağımız çalışmalar ile 15 Temmuz da yaşadığımız üzücü olayların tekrarlanmaması ve ortaya çıkan Çanakkale ruhunun unutulmaması için yeni nesli bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in söylediği gibi "Kim var? Denildiğinde, sağına soluna bakmadan Ben varım!" diyebilecek cesaretli, donanımlı vatansever gençlerimizin yetişmesi için çabalayacağız. Öncelikli hedefimiz; bize sadece gelenlerle değil, gençliği kurtarmanın önemli noktasının bizim gideceğimiz gençler ile olacağı şuurunu şiar edinmek olacaktır" şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu

İslam coğrafyasının içinde bulunduğu zorlu günlere ve ülkemize oynanan oyunlara Erzurum Akil gençler platformu olarak kayıtsız kalamadıklarının altını çizen Efe, "İslam ülkelerinin yaşadığı bu zor günlerde ümmetin yapılan katliamlara sessiz kalması, umursamaz tavırları, dinimizin emrettiği ümmet bilincinin çok uzağındadır. Efendimiz SAV in Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisi şerifinden yola çıkıp yapılan bu kadar zulümlere sessiz kalmak neden bu hallere düştüğümüzün belki de bir faturası. Efendimiz SAV bu kutlu yola çıktığı zaman çok çile çekmişti, başlarda kimseler O' na inanmazken, hosgorusuyle güvenilirliği ve Allahın emirlerini kusursuz bir şekilde aktararak her türlü zorluğun ve oynanan oyunların üstesinden gelerek yüce dinimizi kainata kabul ettirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere her zorlukta bir kolaylık vardır ,bizlerde bu zor günlerin üstesinden iman gücüyle, birlik beraberlik ve dayanışma ile aşarak güzel günlere kavuşacağız inşallah. Geçmişimizle, ecdadımızla, Osmanlı devletinin şanlı büyük padişahları ile övünmek yerine onların adil, her işlerinde Allah rızası ve ümmetin bekası için çabalarını örnek almalıyız. Bugün Balkan ülkelerine gittiğinizde hoş geldin Abdulhamid' in torunu diyorlarsa, Suriye'de Filistin'de Irak'da Erdoğan bizlere yetiş deniyorsa tarihten bugüne mazlumların umudu olduğumuzun kanıtıdır. Çanakkale savaşında her şeyin bittiği yerde tekrar bir bütün olarak inançla değerlerimize sahip çıkarak bu zaferin kazanılmasında İslam çatısı altında birlik ve beraberliğin olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. En son yaşadığımız 15 Temmuz olaylarında da inanarak bu oyunun üstesinden geldiğimizi unutmamalı, emperyalist güçlerin cennet vatanımızı Suriye ve Irak'a çevirmelerine izin vermemeliyiz. Tarihimiz boyunca Müslüman olmamızdan dolayı ve sahip olduğumuz topraklar yüzünden hep sıkıntı çekip hep bir takım oyunların kurbanı olduk. Şimdi Halep'teki, Arakan'daki, Kudüs'deki Müslümanları, insanları görmezden gelemeyiz çünkü her şeyden önce bizler insanız ve Müslümansız vakit birlik olma ve oynanan oyunları bozma vaktidir. Ben ne yapabilirim demeyelim gücümüz yettiğince maddi ve manevi olarak destek vermek zorundayız bu bizim borcumuzdur" diye konuştu.
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