16.11.2017 12:35 Akhisarspor Beşiktaş'a konuk oluyor

T.M. Akhisarspor, Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Mücadele yarın saat 20.00'de oynanacak. T.M. Akhisarspor, Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Mücadele yarın saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan T.M. Akhisarspor, bu sabah Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un Beşiktaş karşısına Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Kadir Keleş, Abdoul Sissoko, Serginho, Paulo Henrique, Daniel Larsson muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ, SAHASINDA EN SON YENİLGİSİNİ AKHİSARSPOR'DAN ALDI

İki ekip Süper Lig'de daha önce 5 sezonda 10 kez karşılaşırken Beşiktaş 5, Teleset Mobilya Akhisarspor 2 kez rakibine üstünlük sağladı ve 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakibine karşı 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü. 32 maçtır kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip Beşiktaş kendi sahasında 29 Kasım 2015'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilmişti. Geçen sezon oynanan iki maçı da Beşiktaş kazanmıştı.

(Barış Gezici/İHA)

