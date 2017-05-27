Akhisar seriye bağladı!

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, üst üste 6. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, üst üste 6. galibiyetini aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza yayının sol tarafından Ricardo Vaz Te'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan topu uzaklaştırdı.

16. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Serkan topu ayağıyla müdahale ederek kornere çıkardı.

29. dakikada Larsson'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Ömer'in indirdiği topla kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan Özer Hurmacı'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic son çizgiye inerek pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Milosevic'e bıraktı. Milosevic'in yerden vuruşu kaleci Lukac'ın kucağına gitti.

41. dakikada sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin yerden vuruşunda top Selim Ay'a çarpıp sekerek ceza yayı sağ tarafında bulunan Lopes'e gitti. Lopes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu. 0-2

46. dakikada Özer Hurmacı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ricardo Vaz Te, kaleci Serkan ile karşı karşıya kalarak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-3

62. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner'in uzak direğe gönderdiği orta şut karışımı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.

67. dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Ömer Ali'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut kaleci Lukac'da kaldı.

81. dakikada Muğdat'ın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden vuruşunda top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.



---KÜNYE---

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat x, Serkan Çimen xx, Oğuz Terzi xx

Atiker Konyaspor: Serkan x, Douglas x, Vukovic x (Hora dk. 82 x), Selim Ay x, Skubic xx, Hadziahmetovic x, Milosevic x, Volkan x, Mbamba xx, Rangelov x (Ali Çamdalı dk. 65 x), Bajic x (Ömer li dk. 46 x)

Yedekler: Kaya, Ali Turan, Fofana, Mehmet Uslu,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Orhan xx, Custodio xx, Caner xx, Lopes xxx, Soner xx, Özer Hurmacı xxx (Hasan Ali dk. 67 x), Ömer xxx, Larsson xxx (Muğdat dk. 74 x), Ricardo Vaz Te xxx (Onur dk. 82 ?), Cikalleshi xx,

Yedekler: Bora, Aykut, Samardzic, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Özer Hurmacı (dk. 29), Lopes (dk. 41), Ricardo Vaz Te (dk. 46) (Aksihar Belediyespor)

Sarı kartlar: Selim Ay (Konyaspor), Ricardo Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

(H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer / İHA)