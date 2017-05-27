Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akhisar seriye bağladı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akhisar seriye bağladı!

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, üst üste 6. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, üst üste 6. galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza yayının sol tarafından Ricardo Vaz Te'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan topu uzaklaştırdı.
16. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Serkan topu ayağıyla müdahale ederek kornere çıkardı.
29. dakikada Larsson'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Ömer'in indirdiği topla kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan Özer Hurmacı'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1
31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic son çizgiye inerek pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Milosevic'e bıraktı. Milosevic'in yerden vuruşu kaleci Lukac'ın kucağına gitti.
41. dakikada sol çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin yerden vuruşunda top Selim Ay'a çarpıp sekerek ceza yayı sağ tarafında bulunan Lopes'e gitti. Lopes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu. 0-2
46. dakikada Özer Hurmacı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ricardo Vaz Te, kaleci Serkan ile karşı karşıya kalarak meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 0-3
62. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner'in uzak direğe gönderdiği orta şut karışımı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.
67. dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Ömer Ali'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut kaleci Lukac'da kaldı.
81. dakikada Muğdat'ın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden vuruşunda top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

---KÜNYE---
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat x, Serkan Çimen xx, Oğuz Terzi xx
Atiker Konyaspor: Serkan x, Douglas x, Vukovic x (Hora dk. 82 x), Selim Ay x, Skubic xx, Hadziahmetovic x, Milosevic x, Volkan x, Mbamba xx, Rangelov x (Ali Çamdalı dk. 65 x), Bajic x (Ömer li dk. 46 x)
Yedekler: Kaya, Ali Turan, Fofana, Mehmet Uslu,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Orhan xx, Custodio xx, Caner xx, Lopes xxx, Soner xx, Özer Hurmacı xxx (Hasan Ali dk. 67 x), Ömer xxx, Larsson xxx (Muğdat dk. 74 x), Ricardo Vaz Te xxx (Onur dk. 82 ?), Cikalleshi xx,
Yedekler: Bora, Aykut, Samardzic, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Özer Hurmacı (dk. 29), Lopes (dk. 41), Ricardo Vaz Te (dk. 46) (Aksihar Belediyespor)
Sarı kartlar: Selim Ay (Konyaspor), Ricardo Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
(H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlk yarıda 2 gol, 1 kırmızı var
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'a yakalama kararı
Soygun girişimi çalışanlara takıldı
Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Kocaman: Oyuncularımın aklı Türkiye Kupası finalinde
'Rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Erken emeklilik için 5 formül
Erken emeklilik için 5 formül
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlk yarıda 2 gol, 1 kırmızı var
İlk yarıda 2 gol, 1 kırmızı var
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'a yakalama kararı
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'a yakalama kararı
Soygun girişimi çalışanlara takıldı
Soygun girişimi çalışanlara takıldı
Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Kocaman: Oyuncularımın aklı Türkiye Kupası finalinde
Kocaman: Oyuncularımın aklı Türkiye Kupası finalinde
'Rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz'
'Rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz'
Dünya Offshore Şampiyonası Adana'da başladı
Dünya Offshore Şampiyonası Adana'da başladı
'Avrupa'ya gideriz gitmeyiz çok önemli değil'
'Avrupa'ya gideriz gitmeyiz çok önemli değil'
Özdeş: Bulunduğumuz yerden memnun değilim
Özdeş: Bulunduğumuz yerden memnun değilim
FETÖ okulu yöneticisi o ülkede yakalandı!
FETÖ okulu yöneticisi o ülkede yakalandı!
Beşiktaş şampiyon sloganıyla karşılandı
Beşiktaş şampiyon sloganıyla karşılandı
Bir aileyi yok eden katil ölü bulundu
Bir aileyi yok eden katil ölü bulundu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English