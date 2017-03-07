Akhisar'ın deplasman kabusu sürüyor

Akhisar Belediyespor'un deplasman kabusu dürüyor. Yeşil-siyahlılar, ligdeki en son deplasman galibiyetini 4 Aralık 2016'da Gaziantepspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.
Akhisar Belediyespor'un deplasman kabusu dürüyor. Yeşil-siyahlılar, ligdeki en son deplasman galibiyetini 4 Aralık 2016'da Gaziantepspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Akhisar Belediyespor'un deplasman maçlarında yüzü gülmüyor. Son deplasman galibiyetini 4 Aralık 2016'da Gaziantepspor'u 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlı takım, 5 haftadır deplasmanda kazanamıyor. Akhisar Belediyesi'nde bu sezon evinde 17 puan toplarken, deplasmanda ise 10 puan toplayabildi. Deplasmanda alınan Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Ankara'ya en azından 1 puan almak için geldiklerini ancak maçta gelen erken golün takım üzerinde bir rehavete neden olduğunu kaydederek, mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak bunu telafi edebileceklerini belirtti. Akhisar Belediyespor'un, bir günlük iznin ardından yarın saat 17.30'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi. (Barış Gezici / İHA)
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