Akhisar ile Antalyaspor taraftarlarından örnek davranış

Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor taraftarlarından örnek davranış sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadelede öncesinde Antalya'dan dün gece hareket eden yaklaşık bin kişilik Antalyaspor taraftar grubu, Akhisar Belediyespor taraftar grubu Akigolar tarafından karşılandı ve kahvaltı ikram edildi. Ardından Akhisar şehrini turlayan Antalyaspor taraftarına Misak-ı Milli İlkokulu bahçesinde öğle yemeği takdim edildi ve yine burada kardeşlik mesajları verildi.

9 Aralık 2012 tarihinden beri yağmurla gelen dostluğun devam ettiğini gösteren ve futbol dünyasında ve Türkiye'ye örnek olmasını dilediklerini ifade eden Akigolar tribün lideri Yalçın Utçu, "Antalyalı kardeşlerimizi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Her iki takım açısından da zorlu bir maç. Onlar Avrupa'ya gitmek istiyorlar, bizde kümede kalma mücadelesi veriyoruz. İyi bir maç olacak, kazanan dostluk olacak. Yağmurda başlayan dostluğumuz bu bahar gününde devam ediyor. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Antalyaspor tribün lideri Yılmaz Yıldız, "Yağmurla başlayan dostluk devam ediyor. Yağmur temizliktir, o günde her şey tribün açısından temizlenmiştir. Bizim için duygulu bir gündü. Bizim geçen aylarda tribünden kaybetmiş olduğumuz Baran Aslan ve Gürkan Kartal kardeşlerimizin cenazesine geldiler. Akhisar, Antalya'nın Serik ilçesi kadar bir yer ama yürekleri koskocaman insanlar. Önemli olan sadece sporda böyle dostluklar kurmak önemli değildir. Normal günlerde de dostluğu, kardeşliği, sevgiyi ve saygıyı birlikte götürebilirsek bu ülkede bazı şeyleri daha çabuk başarabiliriz. Puandan öte buradaki maçın dostluk çerçevesinde bitmesini istiyorum. Akhisar her zaman Antalya'nın dostu olacaktır. Bütün Akhisar halkına teşekkür ediyorum. Yine bir dayanışma içerisinde Antalya'dan gelen arkadaşlarımıza sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verip sosyal işlere imza attıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Barış Gezici / İHA)