07.01.2017 20:19 Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı

Akhisar'da yoğun kar yağışının ardından yerlerin kayganlaşması sonucu Çobanhasan Mahallesi mevkiinde servis otobüsü şarampole yuvarlandı. Akhisar'da yoğun kar yağışının ardından yerlerin kayganlaşması sonucu Çobanhasan Mahallesi mevkiinde servis otobüsü şarampole yuvarlandı.



Edinilen bilgiye göre, Soma yönünden Akhisar istikametine doğru ilerleyen 45 J 5633 plakalı servis otobüsü yolların kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.



Şans eseri otobüsün boş olması herhangi bir facianın önüne geçti. Kazadan servis sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.



Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri trafiği kontrol altına alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

