16.02.2017 14:49 Akhisar, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Akhisar Belediyespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki aşırı rüzgar nedeniyle çalışmalarını stadyuma taşıyan yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ısınma, düz koşu, ve top sürme çalışmaları ardından çift kale taktik çalışması yaptı. Yeşil-siyahlıların idmanına sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk ile Custodio katılmazken Daniel Larsson ile salonda çalıştı.

Ligde son 14 hafta her takım için zorlu geçeceğine vurgu yapan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas şuandaki tabloya göre lig sonunda düşme hattının 40 puanlara yakın olabileceğine işaret ederken, Beşiktaş maçında puan yada puanlar almanın imkansız olmadığını vurguladı. Kafkas ayrıca Oyuncularına güvendiğini kaydetti.

(Barış Gezici/İHA)

