Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Akhisar Belediyespor'da hedef Ağustos
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Akhisar Belediyespor'da hedef Ağustos

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'un yeni stadı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, hedeflerinin Ağustos sonunda stadının bitimini sağlamak olduğunu söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'un yeni stadı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, hedeflerinin Ağustos sonunda stadının bitimini sağlamak olduğunu söyledi.
2013 yılının Eylül ayında inşaatına başlanan ancak yüklenici firmayla yaşanan sorunlar ile birlikte finansal sıkıntılar nedeniyle yapımı duran Akhisar Stadyumu'nda çalışmalar yeniden başlayacak. Spor Toto Teşkilatı'nın reklam karşılığı finansman desteği ile tamamlanacak olan stadın isim değişikliği, Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Yeni isminin "Spor Toto Akhisar Stadyumu" yapılması ile ilgili meclis gündem maddesi ara komisyona oy birliğiyle havale edildi. Ara komisyonunun görüşmeleri ardından meclisin ikinci oturumu 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacağı bildirildi. Stadın Ağustos ayı sonunda biteceğini vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Bundan sonra kalan kısmı için ikmal ihalesini Spor Toto Teşkilatı tarafından yapılması için bir ön görüşme yapmıştık. Her kurumun kendine ilişkin prosedürleri var. Bundan sonra kalan kısmı reklam karşılığı finansmanını üstlenmeyi Spor Toto Teşkilatı kabul etti ama buna ilişkin yapacağımız protokol ve isim verilmesi ile ilgili protokoller için belediye başkanının yetkili olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda gündeme bunu da alıyoruz. Önümüzdeki Çarşamba günü tekrardan bu meclis kararı ile birlikte tekrar Spor Toto Teşkilat Başkanlığına gideceğiz. Bir müşavir firma ile ihaleye ilişkin projeler ve diğer teknik ve idari işler ile şartnamelerin hepsi oluşturuldu. Çarşamba günü bunu Spor Toto Teşkilat Başkanlığına sunacağız. Bu protokol ile birlikte sonra hedeflediğimiz önümüzdeki sezon Akhisar Belediyespor'un burada oynaması ile ilgili tarihimizi sabit tutmak kaydıyla tüm prosedürleri düzenliyoruz. Hedefimiz Ağustos sonunda stadın bitimini sağlamak. Şuanda bu hedeften sapan herhangi bir şey yok. Titiz davranıyoruz, ihale sonrası oluşabilecek sorunları en aza indirmek için süreci takip ediyoruz" dedi.

"HERHANGİ BİR KRONİK SIKINTIMIZ YOK"
Stadın ihale şartnamelerinde birkaç değişiklik olduğunu belirten Hızlı, "Bizim ihalemizden sonra Passolig ile ilgili turnikelerin değişimi, yüz okuma sistemleri falan var, bunlar yeni stat ihalesi içerisine konulacak. Bir de sahanın en çok eleştirilerinden zemin sorunu. Hibrit çim ile ilgili yeni bir şartnamenin oluşması için buna ilişkin yeni eklemeler konuluyor. Bunların maliyet analizleri yapılıyor. Dolayısıyla bizim oluşacak olan yaklaşık maliyetimizin nihai durumu, bunlara bağlı olarak gerçekleşecektir. Biz optimum sonuca varmak için bunların hepsini masaya koyduk, fakat işte bunları toplam maliyetle ilgili çıkaracağımız ve ekleyeceğimiz kısımları Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşeceğiz. Herhangi bir kronik sıkıntımız yok. Özetle sunu söyleyeyim Akhisar Belediyespor'umuzun bir sonraki sezon da Akhisar'da maçlarını yapması bizim için hedef budur. Bununla ilgili de şu anda bir sıkıntıdan bahsedemeyiz" diye konuştu.
Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine UEFA standartlarında 12 bin seyircili kapasiteli stadyum ve 2 bin seyircili spor salonu yapılacak. Stadyum inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığı bildirilirken spor salonunun ise zemin çalışması yapılmış durumda bulunuyor.
(Barış Gezici /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bu görüntüler hayvanseverleri çok kızdıracak
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bu görüntüler hayvanseverleri çok kızdıracak
Bu görüntüler hayvanseverleri çok kızdıracak
İş adamına silahlı saldırı kamerada
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Beştepe'de sürpriz görüşme
Beştepe'de sürpriz görüşme
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English