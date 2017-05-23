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Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u farklı geçti
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Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
2. dakikada Kadir'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Olcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
9. dakikada Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Özer'in şutunda kaleci Zlamal'dan seken top Vaz Te'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyuna alanına geri döndü.
11. dakikada Olcan'ın pasıyla topla buluşan Lopes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
37. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde yükselen Olcan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı
49. dakikada Emre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
54. dakikada Olcan'ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.
59. dakikada Alanyaspor'un kontratağında Emre'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Lukac direk dibinde güçlükle uzanarak kornere gönderdi.
68. dakikada sağ kanatta rakiplerinden şık bir hareketle sıyrılan Olcan'ın ara pasında topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası içi altıpas içerisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
83. dakikada Olcan'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Özer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 3-0

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baki Tuncay Akkın xx, Serkan Gençerler xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xxx, Caner xx, Mustafa xx, Kadir xx, Soner xx, Aykut xx (Sissoko dk. 76 xx), Özer xx, Olcan xxx (Onur dk. 84 xx), Vaz Te xx (Larsson dk. 69 xx), Cikalleshi xxx
Yedekler: Fatih, Muğdat, Tolga, Alper
Teknik Direktör: Okan Buruk
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal x, Gassama xx (Lazic dk. 46 x), Omeruo x, Tzavellas x, N'sakala x, Guerrier xx (Cenk Ahmet dk. 46 x), Emre xx, Efecan xx, Fernandes x (Plet dk. 72 x), Taha x, Love x
Yedekler: Haydar, Berkan, Landel, Emre
Teknik Direktör: Safet Susiç
Goller: Lopes (dk. 11), Cikalleshi (dk. 68), Özer (dk. 83) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Efecan, Gassama, Fernandes, Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
(Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ /İHA)

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