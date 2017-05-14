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Akhisar 4 golle kazandı
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Akhisar 4 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Ndiaye'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rusescu'nun şutunda kaleci Lukac sağına giden topa uzanarak gole izin vermedi.
16. dakikada Mehmet Güven'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada sol kanattan Olcan'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas noktasında Costodio topu ağlara yolladı. 0-1
48. dakikada sol kanattan gelişen atakta Olcay Adın topu Osmanlıspor ceza sahasına gönderdi. Altı pasta meşin yuvarlağa gelişine vuruş yapan Özer Hurmacı farkı 2'ye çıkarttı. 0-2
53. dakikada Akhisar defansının ceza sahasından bir türlü uzaklaştıramadığı top Pinto'nun önünde kaldı. Pinto, sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.
60. dakikada ceza sahasına yakın bir yerde kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcay Adın geçti. Adın, sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
62. dakikada ceza alanı ön tarafında yapılan kısa paslaşmalar sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Rusescu vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan topu kaleci Lukac yatarak kontrol etti.
63. dakikada Osmanlıspor'da defans oyuncusu Prochazka topu kendi kalesine gönderdi. 0-4
74. dakikada N'diaye'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş Akhisar defansının müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.
79. dakikada N'diaye, Akhisar ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleyi gördü anda yaptığı vuruşunda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

KÜNYE
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Barış Şimşek xx, Alparslan Dedeş xx, Serdar Diyadin xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray xx (Vrsajevic dk. 45 x) Numan xx, Prochazka xx, Pinto xx, Mehmet Güven x (Bifouma dk. 52 x), Luiz Carlos xx, Umar xx, Ndiaye xx, Rusescu xx, Webo x (Maher dk. 70 x)
Yedekler: Hakan Arıkan, Engin, Erdal, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Akhisar Belediyespor: Milan Lukac xx, Miguel Lopes xx, Mustafa Yumlu x, Caner Osmanpaşa x, Ömer Bayram xx, Custodio x (Aykut dk. 38 x), Soner Aydoğdu x, Olcay Adın xxx (Larsson dk. 76 x), Ricardo Vaz te xx, Özer Hurmacı xx (Orhan Taşdelen dk. 85 ?), Cikalleshi xx
Yedekler: Bora, Muğdat, Onur, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Costdio (dk. 27), Özer Hurmacı (dk. 48), Olcay Adın (dk. 60), Prochazka (dk. 63 k.k.) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Costodio, Ömer Bayram (Akhisar), Numan, Rusescu (Osmanlıspor)
(Selçuk Böke - Cem Geçim/İHA)

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